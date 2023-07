Brand in Weyhe-Melchiorshausen: Hütte zerstört, Carport und Trafo-Kasten beschädigt

Von: Dierck Wittenberg

Schutt und Asche: Das Feuer hat von der Hütte wenig übrig gelassen, das Carport ist schwer beschädigt. © Wittenberg, Dierck

Eine Wurst auf die Hand und ein Bier dazu – das hat für Besucher der Heimspiele der ersten Herren des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen über Jahrzehnte dazu gehört. Am 13. Juli ist die Verkaufsbude am Spielfeld in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber von der Hütte sind nur Trümmer und Asche übrig geblieben. Schwer beschädigt wurden angrenzend ein Carport sowie ein Trafo-Kasten.

Melchiorshausen – Noch am Abend des Brandes bestätigte die Polizei, dass gegen zwei Jugendliche Tatverdacht bestehe. Sie teilte mit, dass in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt Grillanzünder gefunden wurden. Laut Polizei-Sprecher Thomas Gissing handelt es sich um zwei 14-jährige Jungen. „Sie sind aus unserer Sicht dringend tatverdächtig“, sagte Gissing eine Woche nach der mutmaßlichen Brandstiftung.

Ebenfalls noch am selben Abend sagte Birgit Sündermann, Vorsitzende des TSV: „Uns fehlt jetzt diese Hütte, wir haben keine Verkaufsbude mehr.“ Sie nannte aber bereits eine Alternative: Man wolle einen Verkaufsstand unter dem Pavillon an der neu gebauten Halle bauen lassen. „Uns ist wichtig, dass die Jugendlichen nicht zu Schaden gekommen ist“, sagte die Vereinsvorsitzende nun.

Schwarzer Rauch: Aufnahme vom Brand. © Sündermann

Während es am Bollmanndamm brannte, galt eine große Sorge den Gefahren durch das Feuer am Stromkasten. Der ist nun schwer verkohlt – während gelbe Warnschilder noch immer vor Lebensgefahr durch Hochspannung warnen.

In der Zwischenzeit hat sich laut Sündermann herausgestellt, dass das Flutlicht und die Beregnung am Platz über den Kasten liefen – und jetzt nicht mehr funktionieren. Das fehlende Flutlicht dürfte, solange die aktuelle Saisonpause andauert, kein großes Problem sein. Aktuell macht der Regen keine Bewässerung nötig, aber das könnte sich über den Sommer wieder ändern.

Keine Gefahr für Leib und Leben

Wie Nina Knief, bei der Gemeinde für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, mitteilt, handelt es sich bei dem Kasten um einen älteren ausgemusterten Trafo-Kasten der Avacon, der für Zwecke der Gemeinde Weyhe genutzt wurde. Es habe sich um einen lokalen Brand gehandelt. „Eine Gefahr der Ausbreitung bestand eben so wenig, wie Gefahr für Leib und Leben“, schreibt Knief.

Ein Zeitfenster für die Reparatur konnte sie noch nicht nennen. „Der Sportplatz kann aktuell bespielt werden und dieses wollen wir auch auf Dauer gewährleisten“, so Knief. Hierfür werde die Gemeinde alle erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen schaffen. Der Sachschaden am Kasten könne noch nicht konkret beziffert werden.

30 000 Euro Schaden

In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei den gesamten Schaden auf rund 30 000 Euro geschätzt. Carport und Hütte waren laut Sündermann Eigentum des TSV.

Zu einem kleineren Sachschaden ist es auf der nebenan liegenden Anlage des Tennisvereins TC 71 Weyhe gekommen. Nach Angaben von Mitgliedern waren dort am selben Nachmittag vier Papierkörbe eingetreten worden.

Achtung, Hochspannung: Ein Trafokosten wurde ebenfalls schwer beschädigt, darüber liefen Flutlicht und Beregnung. © Wittenberg, Dierck

Kaputter Papierkorb beim benachbarten TC 71 Weyhe. © Wittenberg, Dierck

Laut Manfred Schwarz, Vorsitzender des TC 71, beläuft sich der Schaden „beim neuesten Vorfall“ auf circa 300 Euro. Schwarz teilt mit: „Wir hatten aber schon vor einigen Monaten einen Fall von Vandalismus und Diebstahl auf unserer Anlage. Das Fenster eines Blockhauses wurde total zerstört. Aus dem Blockhaus wurden Gegenstände entwendet und auch zerstört.“ Dieser Schaden habe sich auf rund 1200 Euro belaufen.

Die Täter konnten laut dem Vereinsvorsitzenden nicht ermittelt werden, das Verfahren sei eingestellt, der Schaden von der Versicherung beglichen worden. Deshalb beabsichtige der Verein, seine Anlage mit Kameras überwachen zu lassen. Eventuell müsse man sie mit einem weiteren Zaun schützen, was mit erheblichen Kosten verbunden sei.