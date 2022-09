In der Bogenschieß-Sparte des SV Lahausen steht der Spaß im Vordergrund

Ins Gelbe: Kreiszeitungs-Volontär Fabian Pieper macht den Selbstversuch beim Bogenschießen. Sogar ein Volltreffer war dabei. © Sandro Pärschke

Der Schützenverein Lahausen hat eine eigene Bogenschieß-Sparte. Dort geht es nicht um den sportlichen Ehrgeiz, sondern um die Geselligkeit und den Spaß am Sport. Aber ist Bogenschießen auch ein Sport für blutige Anfänger? Die Kreiszeitung hat den Verein besucht und den Test gewagt.

Lahausen – Ich erinnere mich noch an eine Klassenfahrt in der fünften Klasse: In der Jugendherberge am Alfsee im Landkreis Osnabrück durften meine Klassenkameraden und ich Bogenschießen ausprobieren. Hinterher bekamen die besten Schützen vom ausrichtenden Verein eine Einladung zum Probetraining. Das waren drei Viertel der gesamten Gruppe. Ich bin leer ausgegangen.

Man kann nicht sagen, dass es seitdem an mir nagt, doch nun hat sich für mich die Gelegenheit ergeben, diese Scharte auszuwetzen: Die Bogen-Sparte des Schützenvereins Lahausen hatte zum Selbstversuch eingeladen.

Freundlich werde ich von Björn Schmidt begrüßt. Der 43-Jährige ist erster Bogensportleiter im Verein und damit so was wie der Chef der 26 Mitglieder umfassenden Sparte. Eine Sache betont er direkt: „Wir sind weniger Leistungsschützen als vielmehr Freizeitschützen“, sagt er. Das Training laufe nicht so diszipliniert ab wie in ambitionierten Vereinen, die Geselligkeit stehe im Vordergrund.

Vielleicht haben sich auch deshalb ein gutes Dutzend Bogensportler hinter der Halle des Schützenvereins eingefunden. Dort befinden sich die Ziele, auf die geschossen wird. Zeit verlieren wir keine, Björn Schmidt taucht mit mir direkt in eine theoretische Einführung ein. So erhalte ich innerhalb weniger Minuten Informationen über Sportgeräte, die der Fachmann Recurve-, Compound-, oder Primitivbogen nennt, über die Wettkampf-Regeln, und über Dinge, auf die es zu achten gilt, wenn man sich nicht schwer verletzen möchte.

Das Ziel fest im Blick haben Matthias Christoffers (v.l.), Sandro Pärschke, Stefanie Grunwald und Björn Schmidt von der Bogen-Sparte des Schützenvereins Lahausen. © Fabian Pieper

Danach erhalte ich meine Ausrüstung: Einen Armschutz, einen „Tab“ genannten Fingerschutz sowie natürlich einen Bogen und drei Pfeile. Für mich reicht diese aufs Notwendigste reduzierte Grundausstattung, selbst der Bogen ist im Prinzip nur ein Stück Holz mit Sehne.

Damit geht es unverzüglich an den Parcours. In etwa zwölf Metern Entfernung befindet sich eine Zielscheibe, drumherum kleine Tierfiguren, auf die ebenfalls geschossen werden kann. Ich lege den Bogen an und bringe den Pfeil in Position. Ich merke, dass ich gar nicht weiß, wie genau man mit einem Bogen zielt, und auch die Umstehenden können es mir nicht wirklich erklären. „Das geht nach Gefühl“, verrät Sandro Pärschke.

Pärschke muss es wissen, denn er gehört zu den erfolgreicheren Schützen der Sparte. Bei einem Turnier in Mecklenburg-Vorpommern mit Teilnehmern aus ganz Deutschland landete er in der Primitivbogen-Disziplin auf dem zweiten Platz, seine Partnerin Stefanie Grunwald gewann bei den Frauen sogar. Und Pärschke ist es auch, der mir während meiner Versuche zur Seite steht. Ich wiege mich in besten Händen.

Ich nehme die Position ein, fixiere die Zielscheibe, spanne die Sehne und lasse los. Der Pfeil saust nach vorne – und fällt gute drei Meter vor dem Ziel zu Boden. Pärschke gibt mir den Tipp, die Sehne stärker zu spannen. Bei meinem zweiten Versuch hat das Geschoss mehr Geschwindigkeit, ich verfehle die Scheibe knapp. Der dritte Pfeil schließlich bringt die Erlösung: getroffen!

Um die Ausrüstung des Vereins kümmert sich Bogensportleiter Björn Schmidt. © -

Irgendwann habe ich ein Gefühl dafür entwickelt, wie ich den Bogen halten muss, um zu treffen. Schon bald landet der erste Pfeil in der gelben Mitte des Ziels. Auch Matthias Christoffers bleibt der Erfolg nicht verborgen. Er ist ebenfalls Mitglied im Verein, sein Bogen sieht allerdings deutlich futuristischer und sportlicher aus. Er drückt ihn mir in die Hand.

Ich spanne erneut die Sehne und schicke den Pfeil auf die Reise. Ich verfehle die Scheibe, der Pfeil verschwindet im Grün dahinter. Beim zweiten Versuch passiert genau dasselbe. Christoffers nimmt mir den Bogen vorsichtshalber wieder ab. „Ich habe nicht mehr viele Pfeile“, sagt er lachend. Bei der anschließenden Suchaktion finden wir nur noch einen der beiden Pfeile, der ganz offensichtlich an der Rückwand des Vereinsheims zerschellt ist. Matthias Christoffers überreicht mir die Überreste zwinkernd: „Als Erinnerungsstück“, sagt er.

Und trotz dieses Missgeschicks fühle ich mich am Ende des Abends – und 20 Jahre nach meiner Klassenfahrt – wie ein rehabilitierter Mann. Auch Björn Schmidt und Sandro Pärschke attestieren mir eine ordentliche Leistung. Spaß hat es gemacht, ja. Aber als ich getreu dem Motto „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ gestehe, dass ich mich dann doch eher weiterhin im Fußballsport sehe, lachen beide. „Fußball“, sagt Pärschke lächelnd, „ist für uns hier nur eine Randsportart.“