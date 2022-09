Impfstationen müssen schließen: Am 9. Dezember ist Schluss

Von: Anke Seidel

Ein Blick in das Impfzentrum Weyhe: (vl.) Joy Schröder, Robert Jacobs, Hannelore Diekel, Sabrina Stenzel, Kreisrat Jens-Hermann Kleine, Landrat Cord Bockhop und Johannes Hinrichs im Gespräch über die aktuelle Lage. © Seidel

Die Impfstationen in Weyhe, Sulingen und Barnstorf müssen geschlossen werden. So will es das Niedersächsische Sozialministerium. Ab dem 9. Dezember ist Schluss, bis dahin wird jedoch noch ein neuer Impfstoff gespritzt.

Landkreis Diepholz – Mit dem neuesten Serum, Biontech Comirnaty BA 4/5, können sich Bürger in Kürze in den drei Impfstationen des Landkreises Diepholz gegen Corona impfen lassen. Ab der 40. Kalenderwoche ab kommenden Montag ist das möglich. Aber das Angebot ist zeitlich begrenzt: Der Landkreis muss diese Stationen in Weyhe, Sulingen und Barnstorf schließen. So will es ein Erlass des Niedersächsischen Sozialministeriums. „Am 31. Dezember endet der Einsatz der mobilen Impfteams“, erläutert Landrat Cord Bockhop am Freitag im Weyher Rathaus – mit einer gehörigen Portion Frust in der Stimme.

Nur noch bis zum 9. Dezember: Impfstationen müssen trotz neuem Impfstoff schließen

Ganz praktisch heißt das: Weil der systematische Abbau Zeit kostet, können sich die Bürger nur noch bis zum 9. Dezember in Barnstorf, Weyhe und Sulingen impfen lassen. „Die Terminbuchungen machen deutlich, dass die Bevölkerung die neueste Impfstoffvariante Biontech Comirnaty BA 4/5 in Anspruch nehmen möchte“, stellt der Landrat klar. Das kann Sabrina Stenzel, Mitarbeiterin des Landkreis-Fachdienstes Soziales, nur bestätigen. Sie verweist auf die STIKO-Empfehlungen und darauf, dass die vierte Impfung vorrangig an Menschen über 60 Jahre und Personen mit Grundvorerkrankungen vergeben wird. Termine können über das Internet (www.terminland.eu/impfen-diepholz) gebucht werden. Die Impfungen übernehmen Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Diepholz.

Impfstationen Mobile Impfstationen hat der Landkreis Diepholz in Partnerschaft mit dem Kreisverband Diepholz im Deutschen Roten Kreuz (DRK) wie folgt eingerichtet:

Barnstorf: ehemals Wintershall, Rechterner Straße 2.

Sulingen: ehemalige Grundschule, Schmelingstraße 32.

Weyhe: Mehrzweckhalle Weyhe, Rathausplatz 1.

Weitere Informationen über Impfmöglichkeiten erhalten Interessierte im Internet unter: www.terminland.eu/impfen-diepholz/

Als Leiter der mobilen DRK-Impfteams weist Robert Jacobs darauf hin, dass ab heute Auffrischungsmöglichkeiten mit dem Impfstoff Novavax möglich sind, mit dem erst nach der dritten Impfung eine Grundimmunisierung erreicht ist. Außerdem sei es an jedem ersten Dienstag im Monat in der Impfstation Barnstorf möglich, Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren mit dem für sie entwickelten Impfstoff von Biontec zu impfen – eine ärztliche Beratung wird vorab angeboten. Unabhängig davon: Noch gebe es in den drei Zentren, so Sabrina Stenzel, Vorräte an anderen Impfstoffen für Erwachsene. Auch sie können – soweit gewünscht – noch verimpft werden.

Landkreis müsse weiter Impfangebote bereithalten – wie genau ist noch unklar

Wie es im Landkreis Diepholz nach dem 9. Dezember impftechnisch weiter geht, ist unklar. Angesichts der derzeitigen Impfzahlen könne er den Erlass zur Schließung der mobilen Impfstationen zwar nachvollziehen, so der Landrat. Doch wie sich die Pandemie weiter entwickelt, weiß niemand. Deshalb müssten die Landkreise auch in der Zukunft ein Impfangebot vorhalten. Für den aus Hannover verordneten Schlussstrich hat Cord Bockhop deshalb kein Verständnis. Und erinnert sich kopfschüttelnd an die – ebenfalls aus Hannover verordnete – Schließung des Impfzentrums Bassum.

Damals sei explizit vorgeschrieben gewesen, wie das Equipment einzupacken sei. „Das mussten wir mit Fotos dokumentieren“, blickt der Landrat zurück – und wundert sich, dass ein Container mit Material des damaligen Impfzentrums Bassum nun, nach der zentral von Hannover geregelten Lagerung – nicht mehr auffindbar sei.

Voller Sarkasmus fügt Cord Bockhop am Ende hinzu: „Bis wir die nächste Impfmöglichkeit aufbauen müssen, ist unser Container sicher wiedergefunden.“