Zoo bewertet Schildkröten-Wurf aus Weyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit unserem Artikel, dass 25 Griechische Landschildkrötenbabys vor ein paar Tagen in Sudweyhe bei Familie Wieting geschlüpft sind, hat sich der Stuttgarter Zoo Wilhelma auf Anfrage beschäftigt. Die Einrichtung nimmt am Artenschutzprogramm teil und hält selbst diese Tiere.

„Wir freuen uns über eine so schöne Geschichte“, sagt Zoo-Mitarbeiter Harald Knitter. „Nach Aussagen von unseren Zoologen und Tierpflegern gelingt die Nachzucht von Griechischen Landschildkröten per se inzwischen häufig auch in Deutschland. In der Regel sammelt man dazu die Gelege ein und legt sie in einen Inkubator (oder zur Not auch unter eine Wärmelampe). Denn in normalen Jahren reicht die Bodenwärme bei uns in Mitteleuropa nicht aus, um eine normale Entwicklung der Embryonen zu gewährleisten.“

Da der vergangene Sommer über einen längeren Zeitraum weit überdurchschnittliche, fast schon mediterrane Temperaturen gebracht hat, sei es nicht weiter überraschend, dass Jungtiere „auch hierzulande unter Freilandbedingungen geschlüpft sind“. Es ist davon auszugehen, dass es dieses Jahr Zuchterfolge unter ähnlichen Bedingungen bei einer ganzen Reihe von Schildkrötenhaltern gegeben haben dürfte – auch wenn diese uns nicht zur Kenntnis kommen.“ Nach der Bewertung des Zoos Wilhelma sei die „natürliche“ Nachzucht in Sudweyhe zwar als „grundsätzlich eher ungewöhnlich, aber in diesem Jahr durchaus erklärlich zu bezeichnen. „Wenn man das als Sensation werten möchte, dann nur als ganz kleine. Es ist ein bemerkenswertes Ereignis, aber sicherlich nichts Einmaliges.“