Im Studentenclub während der Unizeit in Dresden „funkte“ es

Sind seit 50 Jahren verheiratet: Edda und Frank Stephan aus Lahausen. Das Paar liebt Musik – und hört gerne Songs von Mark Knopfler. © Sigi Schritt

Sie lernten sich im Studium kennen, hörten West-Musik und jobbten fürs Fernsehen der DDR: Edda und Frank Stephan wohnen längst in Lahausen und feiern am 21. April ihre goldene Hochzeit.

Weyhe – Seit ihrer Studienzeit sind Edda und Frank Stephan ein Paar. Heute feiern die Weyher, die seit 1992 in der Wesergemeinde leben, ihre goldene Hochzeit.

Für ihre Familienfeier in einer Gesseler Speisegaststätte hat das Jubelpaar bereits verschiedene Schwarz-Weiß-Bilder aus Fotoalben herausgesucht. Auf den Abzügen sind zum Beispiel Edda und Frank Stephan als Brautpaar zu sehen. Die Bilder zeigen aber auch das Brautpaar in jungen Jahren in der damaligen DDR: Sie lebte in Mecklenburg-Vorpommern, er in Thüringen.

Wie kamen sie zusammen? Beide hatten damals die gleichen Interessen: Edda (Jahrgang 1950) und Frank (Jahrgang 1949) studierten Informationstechnik an der Universität Dresden und wurden dort zu Informatik-Ingenieuren ausgebildet.

Frank Stephan war bereits ein Jahr an der Universität, als dort seine spätere Frau Edda ihr Studium begann. Sie wohnte im selben Wohnheim wie er und sei ihm damals „sofort aufgefallen“. Es schien also nur eine Frage der Zeit, bis sich das Paar ineinander verliebte.

Jedes Wochenende veranstaltete Frank Stephan mit anderen Studenten eine Party und alle kamen - auch seine spätere Frau. Die Studenten sorgten nicht nur für Getränke, sondern auch für gute Songs – damit waren Lieder aus dem Westen gemeint. „Die Musik der DDR war nicht unsere Welt“, sagt Frank Stephan. „Wir hörten lieber die Beatles, die Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival und Tina Turner.“ Es dauerte also nicht lange, bis er Edda kennenlernte. Schon auf einer der folgenden Partys sprang der Funke über.

Von da an gestaltete das Paar sein Leben gemeinsam. Zunächst erkundeten sie gemeinsam Dresden und Umgebung: Schloss Moritzburg war ebenso ein Ausflugsziel wie die Sächsische Schweiz. Getanzt wurde nicht nur im Wohnheim, sondern auch im Bärenzwinger, einem weiteren Studentenclub der Stadt.

Auch ins Kino („Die Legende von Paul und Paula“) und in viele Rock-. Beat- und Dixieland-Konzerte.

Die Frauenkirche war in Dresden noch eine Ruine – aber im Kulturpalast reihte sich eine Veranstaltung an die andere. Dort half das Studentenpaar Kameraleuten des DDR-Fernsehens bei Sendungen wie „Ein Kessel Buntes“. Die Aufgabe: Schleppen von Kamerakabeln. Aber auch als Komparsen für Filmproduktionen wurde das Paar eingesetzt. „Das war leicht verdientes Geld“, so Frank Stephan.

Noch während des Studiums, im April 1972, verlobte sich das Paar in Stralsund. 1973 machte Frank Stephan seinen Abschluss. Ein Jahr später folgte Edda. Mittendrin, am 21. April 1973, heiratete das Paar in Stralsund.

Gute Jobs für die jungen Ingenieure gab es in der DDR offenbar genug, aber keine Wohnungen in der favorisierten Stadt Stralsund. Zunächst wurden sie in Hoyerswerda fündig. Dort fanden beide Arbeit. Als 1974 Tochter Katrin zur Welt kam, wollte Edda Stephan kürzertreten. „Aber ich durfte nicht. Der Staat gab mir zu verstehen, dass er viel Geld in mich investiert hat.“ Um dennoch mehr Zeit für ihre Tochter zu haben, wechselte sie an eine Berufsschule, die einem großen Unternehmen angegliedert war. Nach der Geburt ihres Sohnes Martin 1979 ermöglichte ein Wohnungstausch den Umzug nach Greifswald. Dort fanden sie Arbeit in einem Kernkraftwerk, bei der Reichsbahn und in einer Berufsschule. Das Ehepaar wurde mit dem Leben in der DDR immer unzufriedener und erwog Ende der 1980er-Jahre, einen Ausreiseantrag zu stellen. Doch dazu kam es nicht, denn bekanntlich war es die Revolution des Volkes selbst, die die DDR schließlich zu Fall brachte.

Freunde und Bekannte in Bremen halfen der Familie aus Greifswald, an der Weser heimisch zu werden. Edda Stephan wechselte zur Gewerbeaufsicht Bremen, ihr Mann an die Berufsschule der Hansestadt. 1992 zog die Familie nach Weyhe: „Wir sind froh, dass es die DDR nicht mehr gibt“, sagen sie. Edda und Frank Stephan könnten nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die den damaligen Unrechtsstaat in einem sehr guten Licht darstellen wollen. Das könnten sie nicht mehr hören, sagen sie.

