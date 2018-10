Illegale Graffiti: Weyhe sagt Sprayern den Kampf an

Weyhe - Von Sigi Schritt. Immer wieder sprühen Unbekannte Farben auf Stromkästen sowie Wände von Kindergärten, Bushaltestellen, Holzhütten und Schulen. Vor ein paar Tagen waren Scheiben der Grundschule Lahausen das Ziel von ungebetenen Gästen, die Graffiti auftrugen.

Am Wochenende machten sich Unbekannte an Wänden der KGS Leeste zu schaffen. Der Schaden geht in die Tausende. Die Gemeindeverwaltung will nicht nur die bekannte Null-Toleranz-Politik fortsetzen, sondern mit der Polizei eine Expertenkommission einsetzen. Das kündigte der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst an.

Die bisherigen Maßnahmen reichen offenbar nicht aus. Deshalb plant Lindhorst, in einer größeren Runde zu besprechen, wie die Gemeindeverwaltung vorgehen sollte. „Videoüberwachung ist nicht das Allheilmittel. Dann ziehen die Täter Masken über den Kopf. Und wir sind so schlau wie zuvor.“

„Man reibt sich die Augen“, kommentiert Lindhorst die jüngsten Ereignisse vom vergangenen Wochenende an der KGS Leeste. Er will die Graffiti nicht achselzuckend hinnehmen und sie dann entfernen lassen. Seit dem Frühjahr haben sich dort erneut Unbekannte am fremden Eigentum vergriffen. „Wir ermitteln zurzeit die Schadenshöhe.“ Die mutmaßlichen Täter der Frühjahrsattacke seien bereits erwischt worden, sagt Sandra Franke von der Polizeiinspektion Diepholz. Es handelt sich um ein Kind und einen Heranwachsenden. Franke rechnet mit einem Strafverfahren für den ältesten Beteiligten, über das der zuständige Jugendrichter zu befinden hat.

+ Unbekannte ignorieren den Wunsch der Kinder, ihre Lahauser Schule nicht zu beschmieren. © Schritt

Offenbar hat es sich aber laut Lindhorst noch nicht herumgesprochen, dass die Gemeinde jede Sachbeschädigung zur Anzeige bringt. Außerdem werde die Gemeinde weiterhin die Verursacher zur Kasse bitten – die Schäden müssen beglichen werden samt der ausgelobten Summen, die als Belohnungen für Hinweise vorgesehen waren, die zur Ergreifung der Täter führen.

Matthias Lindhorst äußert sich empört sich über den Schriftzug „Fuck Gemeinde Weyhe“ an den Scheiben der Lahauser Mensa. Die Gemeinde Weyhe ist laut Lindhorst lebens- und liebenswert. Die Kommune stecke viel Geld zum Beispiel in die Kitas, Schulen und Sportplätze.