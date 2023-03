Ideen für die Zukunft der Kirche

Von: Sigi Schritt

Sören Tesch am Klavier und an den Ton-Reglern seines iPads. An der Bildregie: Alicia Berisa und Anja Kappler. Talkgast: Prof. Dr. Rudolf Hickel. © Sigi Schritt

Bereits eine Viertelmillion mal haben Internet-Nutzer die Video- und Livestream-Angebote der Leester Kirchengemeinde angeklickt: Sie setzt ihr Livestream-Format fort.

Weyhe – Kircheneintritte statt -austritte: Welche Ideen hat die Kirche für die Zukunft? Um diese Frage dreht sich eine neue Sendung der Leester Kirchengemeinde, die für Donnerstag, 23. März, geplant ist.

Talkgast in Leeste: Jörn-Michael Schröder, Superintendent des Kirchenkreises Syke-Hoya

In der Sendung zu Gast ist Jörn-Michael Schröder, Superintendent des Kirchenkreises Syke-Hoya. Moderator Holger Hiepler möchte von dem Gast aus der Hachestadt wissen, wie er die Perspektiven der Kirche beurteilt. Für den musikalischen Rahmen sorgt Pop-Kantor Sören Tesch.

Reichweite der Social-Media-Beiträge: Eine halbe Million Internet-Nutzer

Das Social-Media-Team der Kirchengemeinde will in diesem Jahr an die vergangenen Erfolge anknüpfen. Alle Videos und Live-Stream-Angebote wurden hauptsächlich über die Facebook-Seite der Kirchengemeinde gesendet. Sie haben laut der Statistik dieser Plattform eine Reichweite von mehr als eine halben Million Nutzer erzielt. Davon hätten eine Viertelmillion Internet-Nutzer die Beiträge geklickt.

Gäste: Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Rudolf Hickel und Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, zwölfter Präsident des EU-Parlaments

Das Projekt war als Talk-Format mit dem Titel Brot & Rosen in der Corona-Pandemie gestartet worden. Auf den Stühlen saßen unter anderem Gäste aus der Region wie Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Rudolf Hickel. Es waren auch überregional bekannte Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, zwölfter Präsident des EU-Parlaments, zu Gast.

„Wunderbares Talk-Format“

Jörn-Michael Schröder freue sich auf das „wunderbare Talk-Format“. Ihm sei „in unserer Landeskirche wenig Vergleichbares bekannt. Und die interessante Mischung an Gästen und Themen weist ja für sich genommen schon aus, wie Kirche in unserer Gesellschaft einen relevanten Platz finden kann“.

Ebenfalls gestreamt: Besondere Gottesdienste und Podiumsdiskussionen in der Marienkirche Leeste

Neben dem Talk-Format hat das Social-Media-Team der Kirchengemeinde besondere Gottesdienste sowie Podiumsdiskussionen zu anstehenden Wahlen aus der Marienkirche gestreamt.

Derzeit einziger Moderator: Pastor Holger Hiepler

Derzeit ist Pastor Holger Hiepler der einzige Moderator. Das soll sich perspektivisch ändern. Seit der langjährige Leester Pastor Ulrich Krause-Röhrs in der Landeskirche einen anderen Job übernommen hat, steht er nicht mehr für das Live-Streaming-Projekt zur Verfügung.

Verstärkung fürs Format durch Pastorin Almut Marlene Wenck und Pastor Albert Gerling-Jacobi

Es gibt jedoch Verstärkung. Sie wollen das Format unterstützen und als „Gesichter der Kirche“ nach außen fungieren: Pastorin Almut Marlene Wenck aus Kirchweyhe. Sie möchte in der zweiten Jahreshälfte bei diesem Projekt als Moderatorin einsteigen. Auch Pastor Albert Gerling-Jacobi hatte zwischenzeitlich angekündigt, ebenfalls mitzumachen.

Pop-Kantor Sören Tesch: „Format ist geeignet, Menschen zu erreichen, die nicht in die Kirche gehen“

Weshalb der Pop-Kantor Sören Tesch Freude hat, an diesem Projekt mitzuwirken? „Es hat sich herausgestellt, dass dieses Format geeignet ist, viele Leute zu erreichen, die nicht in die Kirche gehen.“ Kirche könne sozial-kritische Themen aufgreifen, sich einmischen und den Finger in die Wunde legen. Sozialpolitische Themen seien ebenso nach seinem Geschmack, die „in die Kerbe reinhauen“. Ob Uni-Bremen-Gründungsprofessorin Annelie Keil oder die Vertreterin von Löwenherz: Sie erzählten laut Tesch, „wo die Not am größten ist“.

Was dem Pop-Kantor noch gefällt? Dass junge Menschen wie Ole Baumann, Schüler der KGS Leeste, und Alicia Berisa, Schülerin der KGS Kirchweyhe, lernen, mit mehreren Kameras einen Livestream auf die Beine zu stellen. Das Social-Media-Team binde immer wieder junge Menschen ein. Ob als musikalische Mitwirkende (Gesang oder Band) oder als Moderatoren für ein Thema. Die Schülerin Maja Schlüsselburg hatte sogar eine Sendung über die Schulzeit in der Corona-Pandemie konzipiert und mit ihrer Freundin Magda moderiert. Es ist schön zu sehen, wie junge Menschen in ihren Aufgaben wachsen, sagt Anja Kappler. Sie übernimmt in einigen Sendungen und während der Podiumsdiskussionen-Livestreams aus der Marienkirche regelmäßig die Regie.

