Jürgen Warmbold aus Weyhe bringt fünftes Buch heraus

„Die Ideen fliegen mir einfach zu“

+ © Silinger Jürgen Warmbold mit seinem neuesten Roman „Der verschenkte Albtraum“. © Silinger

Weyhe - Von Janna Silinger. Matthias hat sich ein Hochsicherheitshaus gebaut. Niemand kommt raus oder rein. Außer ihm und seiner Frau. Dennoch passieren seltsame Dinge, seitdem er in einem Buch liest, das seine Frau ihm geschenkt hat. „Böses Ende“ heißt das Werk. Der Protagonist trägt zunächst nur seinen Namen. Doch das Buch verändert sich auf mysteriöse Art und Weise. Der Inhalt passt sich seinem Leben an. Und auch das Buch selbst scheint ein Eigenleben zu führen, Dinge zu wissen, die niemand wissen kann. Er verbrennt es. Am nächsten Tag steht es wie neu im Regal.