Lindenstraße-Akteurin schlüpft in die Rolle einer Landhaus-Verwalterin

Beatrice Kaps-Zurmahr nimmt Platz im Zuschauerraum des Weyher Theaters. Was der Rettungsring für eine Rolle spielt, erfahren die Zuschauer, die sich das neue Stück „Geteilt durch drei“ anschauen. Derzeit laufen die Proben.

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Sie stand bereits als Kind auf der Bühne, hatte Theater-Engagements in London, Köln, Stuttgart sowie Dresden und ist einem Millionenpublikum als Andrea Neumann bekannt, die in der ARD-Serie Lindenstraße eine fröhliche Sprechstundenhilfe mimt. Für das neue Stück „Geteilt durch drei“, das im Weyher Theater am Freitag, 5. Oktober, Premiere feiert, ist Beatrice Kaps-Zurmahr extra in die Wesergemeinde gezogen – nach Leeste. „Geplant sind 34 Vorstellungen“, sagt die 41-Jährige. Derzeit laufen die Proben.

„Wir holen den Sommer zurück auf die Bühne“, sagt das neue Ensemblemitglied des Weyher Theaters. Angesichts des schmuddeligen Herbstwetters, das gestern mit Regen und stürmische Böen schon einen Vorgeschmack in die Region brachte, freut sich Beatrice Kaps-Zurmahr auf das Acht-Personen-Stück. „Ich spiele darin eine Verwalterin eines tollen Landhauses in der Toskana. Der ehemalige Besitzer ist verstorben. Der hinterlässt drei Söhne, die alle zerstritten sind.“ Da sie mehr Wissen hat, als alle drei zusammen, werde sie die Geschicke zu einem furiosen Happy End lenken, kündigt die 41-Jährige an.

Beatrice Kaps-Zurmahr liebt Boulevard-Stücke und mag Komödien. Deshalb passe sie sehr gut zum Weyher Haus, sagt sie. Der Zufall hat sie nach Kirchweyhe geführt. „Als ich in Bremen am Packhaus-Theater im Schnoor das Stück ,Tussipark' gespielt hatte, nahm mich die Ensemblekollegin Heidi Jürgens mit ins Weyher Theater. Ich habe mir jedes Stück angeschaut und fand alle prima.“ Komödie sei ein schweres Fach. Sie habe im Kirchweyher Haus „starke Komödianten“ erlebt. So lag es nahe, selbst einmal vorzusprechen. „Komödien und Boulevard liegen mir. Ich mag es, Menschen zum Lachen zu bringen.“

Anders als bei ernsten Stücken merke ein Schauspieler sofort an der direkten Publikumsreaktion, ob den Zuschauern das Stück gefällt. Bei ernsten Stücken hat man vielleicht die Leute berührt, aber sie gehen still aus dem Saal. Auch beim Fernsehdreh gebe es keine direkte Reaktion. „Für das TV muss man sich reduzieren. Oft reicht schon ein kleiner Blick, der in der Kameraeinstellung eine Geschichte erzählt“, erläutert sie. Im Theater müsse man „alles größer machen“. Die Handlung dauert schon mal zwei Stunden, während eine Szene fürs TV in ein bis zwei Minuten abgedreht wird.

Auf dem Set sei es mucksmäuschenstill. Das sei im Weyher Theater völlig anders. Die Zuschauer dürfen auf den 313 Plätzen alles – mitsingen oder sogar mitten im Stück vor Freude ausrasten. „Man merkt, dass die Leute glücklich sind. Deshalb macht es auch so Spaß, hier zu spielen.“

Ihre Passion hat Beatrice Kaps-Zurmahr zu ihrem Traumberuf gemacht. Geboren 1977 in Dessau, stand sie schon als Kind auf der Bühne der Stadt, wo ihr Vater ein bekannter Schauspieler war. Ihm zu Ehren hatte sie seinen Künstlernamen „Zurmahr“ angenommen. „Viele denken, ich sei verheiratet, weil ich einen Doppelnamen trage, doch das stimmt nicht“, verrät sie. Nach ihre Abi studierte sie Design, bis sie 1998 in Köln einen Ausbildungsplatz zur Schauspielerin am „Theater der Keller“ bekam.

Gibt es eine Traumrolle? „Dolores Umbridge aus der Harry-Potter-Reihe“, sagt Beatrice Kaps-Zurmahr. „Eine deutsche Produktion startet 2020. Da wäre ich am liebsten dabei.“