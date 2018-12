„Ich lebe für die Musik“

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Wann immer sie in die Kirchweyher Felicianus-Kirche kommt, ist Elisabeth Geppert begeistert von der Akustik. „Sie ist hervorragend“, sagt sie. Das Gotteshaus sei ein gutes Konzerthaus. Der „wunderbare Raumklang“ helfe mit, dass die Musik und auch die Texte dazu die Menschen erreichen. Die frohe Botschaft soll in den Herzen ankommen. Das sei auch der Grund, weshalb sich die 56-Jährige als Kantorin seit einem Vierteljahrhundert ins Zeug legt, um das kirchliche Gemeindeleben zu bereichern.

Zwischen den Proben für die Weihnachtsaufführungen blickt Elisabeth Geppert zurück an ihre Anfänge. Sie hatte Kirchenmusik in Bremen studiert und mit dem A-Examen (Master) abgeschlossen. Es folgte die erste Stelle in Schneverdingen. Ein Freund erzählte ihr schließlich von Kirchweyhe. Der damalige Kirchenvorstand um dem jüngst verstorbenen Hans-Hermann Bogena hatte eine Kirchenmusiker-Stelle erstmals ausgeschrieben. Die Akustik sei mit ein Grund gewesen, weshalb sie in der Lüneburger Heide ihre Arbeitsstelle gekündigt hatte.

„In der Kirchweyher Kirchengemeinde herrschte damals eine angenehme Aufbruchstimmung“, erinnerte sich Geppert an ihre Anfänge in der Wesergemeinde. Die Pfarrscheune war abgebrannt, und sie sollte wieder errichtet werden. Auch musikalisch ging es voran: Geppert übernahm den von Pastor Altevogt gegründeten Posaunenchor und arbeitete mit der Kantorei. „Die gab es auch schon.“ Die Kantorin gründete außerdem den Kinder- und den Gospelchor.

+ Unter dem Stichwort „Weihnachtliche Bäckerei“ befindet sich das Rezept für das „Ulmer Brot“. Foto: Schritt

Und auch für dieses Großprojekt konnte sie kreative Ideen einbringen. Der Kirchenvorstand beschloss, einen Orgelneubau zu finanzieren. Er wollte nicht Geld in ein sanierungsbedürftiges Instrument stecken. Die Reparaturkosten hätten die Kosten für einen Neubau überstiegen. 1997 gründete sich der Orgelbauverein. „Und ich habe das Projekt gerne begleitet.“ Das Musikinstrument hat 460 000 Euro gekostet, und die Kirchweyher Kirchengemeinde hatte 300 000 Euro an Spenden aufgebracht. Neben Kaffeeverkauf, Benefizkonzerten, in denen zum Beispiel der Bremer Domchor auftrat, gab es viele Charity-Konzerte. Ein weiteres Projekt war der Kirchweyher Küchenkanon. „Das war ein 440 Seiten mächtiges Buch voll mit handgeschriebenen Rezepten der Weyher Bevölkerung.“ Die 5 000 Exemplare umfassende Auflage sei verkauft worden wie warme Semmeln.

Für Geppert sei es erfüllend gewesen, bei diesem Projekt dabei gewesen zu sein. „So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.“ Es dauerte aber eine ganze Weile, bis die erforderliche Summe vorhanden war. Erst im Jahr 2006 wurde die Orgel eingeweiht. Die Firma Kuhn aus der Schweiz hatte den Auftrag bekommen.

+ Ein Rezept aus dem Kirchweyher Weyher Kirchenkochbuch. Das Gericht heißt „Schlesisches Himmelreich“. - Foto: Schritt

Große Projekte, die sie auf das Jahr verteilt, sind nach ihrem Geschmack. Jedes Jahr waren es zwei Oratorien, die sie allein mit der Kantorei aufgeführt hatte. „Musik hat eine unglaubliche Kraft. Und wenn 60 Frauen und Männer in dieser Kirche singen, dann packt es die Zuhörer.“ Händels Messias, Bachs Weihnachtsoratorium – die Liste ist lang. Unterm Strich hat Geppert Zehntausende in das Kirchweyher Gotteshaus gelockt. Und auch die Sänger selbst halten ihr seit Jahren die Treue. Weshalb? „Viele sagen, dass sie nach einer Probe gut gelaunt nach Hause gehen, selbst wenn es bei der Arbeit einmal stressig war.“ Man muss sich auf die Musik fokussieren und sich auf die Noten konzentrieren – „das ist die Mischung, um gemeinsam ein schönes Erlebnis zu haben“. Musik ist laut Geppert „Balsam für die Seele“. Wer die innern Werte sucht, könne sie durch Singen finden. Und so mancher Sänger und Instrumentalist hat bei Geppert sein Talent entdeckt. Die Kantorin führt als Beispiel Chris Lass aus Brinkum an, der über Jahre mit ihr zusammenarbeitete. „Heute ist er europaweit unterwegs und eine feste Größe in der christlichen Pop- und Gospelwelt.“