Inge Jaworski feiert heute ihren 90. Geburtstag / Erinnerungen an schöne Zeit mit sechs Kindern

+ Inge Jaworski hat heute ihren Ehrentag. Foto: Rosi Freyer

Kirchweyhe – „Ich kann es selbst nicht glauben, dass ich so alt bin“, erklärt Inge Jaworski, die heute ihren 90. Geburtstag feiert. Geboren wurde die Jubilarin am 25. Januar 1930 in Müncheberg, Kreis Straußberg. Gemeinsam mit zwei Geschwistern erlebte sie, trotz der unruhigen Zeiten, eine unbeschwerte Kindheit. Nach der Schule arbeitete sie in verschiedenen Haushalten. 1948 heiratete sie ihren Mann Erwin. Die beiden kannten sich schon von der Schulzeit, es sei die berühmte Sandkastenliebe gewesen. Sechs Kinder wurden geboren. Vier Jungen und zwei Mädchen.