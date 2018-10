„Ich habe einen Schalk im Nacken“

Ausstellung von Martin Koroscha

+ Der Künstler Martin Koroscha, die Kulturbeauftragte Hedda Stock und ihre Assistentin Laura Janssen (Teilnehmerin des FSJ) hängen die ersten Bilder ins Obergeschoss des Rathauses. - Foto: Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Landschaft mit Haus“ lautet der Name einer Ausstellung, die am kommenden Mittwoch im Weyher Rathaus eröffnet wird. Künstler Martin Koroscha hat am Donnerstag bereits die ersten Bilder an die Wände im Obergeschoss des Verwaltungsgebäudes gehängt.