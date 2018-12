Geänderte Verkehrsführung am Marktplatz: Autofahrer auf Krawall gebürstet

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Friedliche Vorweihnachtszeit? Von wegen! Hupkonzerte, Beschimpfungen und beleidigende Gesten sind derzeit rund um den Marktplatz an der Tagesordnung. Es gibt immer wieder motorisierte Verkehrsteilnehmer, denen die Änderung der Verkehrsführung nicht schmeckt. Das hat Montag eine Stippvisite ergeben. Immer wieder ignorieren Autofahrer die neue Einbahnstraßenregelung. Doch den meisten gefällt sie. Das hat eine nicht-repräsentative Umfrage ergeben.

Die Besucher der guten Stube wünschen, dass aus dem Probe- ein Dauerbetrieb wird. Allerdings äußerten sie auch Ideen, wie eine Feinjustierung aussehen könnte.

+ Julia Möllmann © Sigi Schritt Die Kirchweyherin Julia Möllmann hat chaotische Szenen in Höhe von Rossmann und Hol Ab erlebt, weil die Autofahrer in Richtung Marktplatz abbiegen, obwohl die Einfahrt auf den Krämerweg seit einer Woche nicht mehr erlaubt ist. Die 36-Jährige glaubt aber, dass sich die Lage in absehbarer Zeit entspannt. „Autofahrer gewöhnen sich an die neuen Regeln und an den Rundkurs am Weyher Theater vorbei, wenn sie zum Beispiel den Aldi- und Rewe-Markt aufsuchen wollen.“

+ Hans Jacob © Sigi Schritt „Die neue Regelung ist in Ordnung“, findet Hans Jacob. Der 84-jährige Kirchweyher sucht sowohl mit dem Rad als auch mit dem Auto den Marktplatz auf und findet, dass der Verkehr insgesamt flüssiger läuft. Er möchte, dass sich Politik und Verwaltung jetzt auch die Bahnhofstraße vornehmen. „Es staut sich regelmäßig der Verkehr, wenn sich Lastwagen hindurchschlängeln.“

Die beabsichtigte Änderung der Verkehrsführung „stand mehrfach in der Zeitung. Ich habe mich darauf eingestellt“, sagt Erika Christmann aus Leeste. „Ich muss nur etwas anders fahren“, sagt die 70-Jährige. Dass einige Autofahrer ihr verbotenerweise entgegenkommen, stört sie nicht. Das werde sich regeln.

+ Immer wieder: Hupkonzert beim Begegnungsverkehr. © Sigi Schritt

Von ihrer Gelassenheit können sich einige eine Scheibe abschneiden. Immer wieder treffen Autofahrer, die zum Beispiel aus den Ausfahrten von Rewe und Aldi rollen, um Richtung Rossmann zu fahren, beim Abbiegen auf Gegenverkehr. Da die Autofahrer nicht mit Gegenverkehr rechnen, ist der Abbiegeradius offensichtlich viel kleiner als sonst, was wiederum die Falschfahrer mit wütenden Blicken und Gesten quittieren. Das wiederum führt ebenfalls zu Reaktionen – Hupen ist noch eine der freundlichsten.

+ Frank Rother © Sigi Schritt

Wie die Menschen miteinander umgehen, ist für Frank Rother, Vorsitzender des Weyher Gewerberings, „erschreckend“. Wer zwischen seinem Geschäft Zeitgeist und den Rewe- und Aldimarkt-Märkten entlangschlendert, erlebt die Wut, die Verkehrsteilnehmer äußern. Es fällt Rother schwer, eine Erklärung zu finden, weshalb so viele Autofahrer die Einbahnstraßen-Schilder übersehen.

+ Dieses Verkehrszeichen befindet sich am Krämerweg. © Sigi Schritt

Auch im Rewe-Markt diskutieren Geschäftsführer Adnan Mayhoub und Kunde Jürgen Borchers über das Thema. Der Ratsherr der SPD hatte mit darüber abgestimmt, dass die Verkehrsführung probeweise geändert wird. Borchers erinnerte daran, dass die Autos bereits 2011 einen Rundkurs eingeschlagen hatten, als der Aldi-Markt wegen Bauarbeiten in einem Zelt untergebracht war. Borchers befürwortet die aktuelle Einbahnstraßen-Regelung. Die Anregung des Bürgerbus-Fahrers Bernd Batke, an der neuen Haltestelle Poller wegzunehmen, gehe in Ordnung. „Das kann schnell erledigt sein“, sagt Borchers.

Adnan Mayhoub stimmt Frank Rother zu, dass die Einfahrt-Verboten-Schilder am Krämerweg zu klein sind und zu hoch hängen. Ein Hinweis, dass die Verkehrsführung geändert wurde, wäre ebenfalls ratsam.

Derweil erlebt Kunde Falk Brozio vor dem Markt selbst eine gefährliche Situation: Ein Falschfahrer biegt auf die Rewe-Einfahrt, prescht am Eingang vorbei und donnert Richtung Lahauser Straße. „Fahrer wollen Schilder nicht befolgen. Das ist ein Armutszeugnis.“

+ Falk Brozio © Sigi Schritt Der Kirchweyher hofft auf regelmäßige Kontrollen. Außerdem plädiert er dafür, grundsätzlich die Einfahrt beim Markteingang dichtzumachen, weil insbesondere Kinder und ältere Menschen sicherer aus den Türen kommen können. An die Stelle der Einfahrt sollte dann die Fahrradständer gesetzt werden. Sie gehören nicht vor die Autos, die aus ihren Parklücken rangieren.

Der Gemeindeverwaltung ist keine negative Kritik bekannt. Im Gegenteil. „Es gab positive Rückmeldungen“, sagt Stadtplaner Max Serzisko. Hinweise und Anregungen würden geprüft.

Fragen an Stadtplaner Max Serzisko

Seit wann sind die Schilder aktiv?

Max Serzisko: Die optimierte Verkehrsführung gilt seit Montag, 10. Dezember, vor der ersten Fahrt des Bürgerbusses.

Wie sieht es dort mit der Verkehrslage aus?

Max Serzisko: Rund um den Marktplatz Kirchweyhe begegnen sich Fußgänger, Radfahrer, Autos, Zulieferverkehre und der Bürgerbus. Die Situation wurde schon seit längerem als unübersichtlich und gefährlich wahrgenommen und führte zu Konfliktsituationen zwischen den einzelnen Verkehrsteilnehmern.

Immer wieder war davon auch der Bürgerbus betroffen. Die Optimierung der Verkehrsführung und Erhöhung der Sicherheit ist daher einer der zentralen Bausteine der Fortschreibung des gemeindlichen Verkehrsentwicklungsplanes.

Wurden mögliche Varianten diskutiert?

Max Serzisko: Auf Initiative der AG Verkehrsentwicklungsplan wurden in einem Erörterungsgespräch mit den Marktplatzakteuren Marktplatz Weyhe und Weyher Gewerbering sowie dem Bürgerbus Verein mögliche Varianten der Verkehrsführung diskutiert und die nun im Testbetrieb befindliche Variante ausgewählt. Diese wurde in der Arbeitsgemeinschaft vorgestellt und vom Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 30. Oktober zustimmend zur Kenntnis genommen.

Verkehrsteilnehmer schimpfen. Was sagt die Gemeinde dazu?

Max Serzisko: Bei der Gemeinde ist keine negative Kritik eingegangen, es gab allerdings verschiedene Hinweise und Anregungen. Diese werden von der Verwaltung derzeit geprüft. Vorort und seitens der Anwohner gab es positive Rückmeldungen.

Wird überlegt, ein Schild zur geänderten Verkehrsführung anzubringen?

Max Serzisko: Eine entsprechende Beschilderung wurde geprüft. Die Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (auf 20 Kilometer pro Stunde, Anmerkung der Redaktion) lässt aber ausreichend Zeit, die geänderte Verkehrsführung ohne weitere Schilder wahrzunehmen. Eine weitere Beschilderung ist daher nicht erforderlich. Die allgemeine Diskussion zeigt, dass die Beschilderung offensichtlich wahrgenommen wird.