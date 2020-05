Hundetrainer im Corona-Dilemma

Syke/Diepholz - Von Martin Sommer. Die kurze Pause ist lang. Da ringt jemand um eine Antwort. „Der Vorgang ist mir nicht bekannt.“ Geschafft!

Es geht um Willkür in der Verwaltung des Landkreises Diepholz, um Ungereimtheiten im System. Und es geht um Hundetrainer, die die Welt nicht mehr verstehen, weil um sie herum Menschen in Modetempeln bummeln dürfen, während ihnen der Gruppenunterricht untersagt bleibt. „Wenn Dodenhof und der Weserpark geöffnet haben dürfen – da bin ich sytemrelevanter als ein Klamottenladen“, sagt Axel Brill, Inhaber der Hundeschule „Die jungen Wilden“ in Weyhe. Mit dem Shutdown am 16. März als Folge der Corona-Pandemie wurden er und seine Trainerkollegen von einem auf den anderen Tag mit einem Berufsverbot belegt. Allerdings nicht alle. Ilona Ahrens beispielsweise, Inhaberin der Hundeschule „Hundeharmonie“ in Bruchhausen-Vilsen, erhielt am 18. März die Genehmigung des Landkreises Diepholz zu Einzelstunden mit verhaltensauffälligen Hunden. Weshalb ausgerechnet sie, weiß die 41-Jährige selber nicht. Sie hat einfach Glück gehabt. Und die anderen Pech.

Wenn aber die Erlaubnis zur Berufsausübung im Landkreis Diepholz von Glück und Pech abhängt, ist etwas faul. Magnus Kiene, Verwaltungsleiter im Veterinäramt des Landkreises Diepholz, wurde am 27. April in einer E-Mail über diese Ungleichbehandlung in Kenntnis gesetzt. Wenige Tage später stellt er auf Nachfrage dieser Zeitung fest: „Der Vorgang ist mir nicht bekannt.“

Immerhin ist allen Hundeschulen seit dem 27. April wieder Einzeltraining erlaubt. Wurde auch Zeit. Denn das Gesundheitsministerium in Hannover hatte bereits eine Woche zuvor in einer sogenannten Positivliste für Hundeschulen festgestellt: „Lediglich ein Einzeltraining ist erlaubt.“ Die Trainer im Landkreis Diepholz hätten also eigentlich schon ab dem 21. April wenigstens Einzelpersonen und ihre Vierbeiner unterrichten dürfen.

Doch die Genehmigung folgte erst mit einigen Tagen Verzögerung. Andere Landkreise waren da schneller.

Das Dilemma aber ist geblieben: Einzeltraining ist naturgemäß teuer – und deshalb eher eine Lösung für Betuchte. Und so macht sich langsam auch Verzweiflung breit, sagt Andrea Reinke, Inhaberin der Hundeschule Stuhr, „weil das Gruppentraining etwa 80 Prozent der Einnahmen ausmacht“. Die 31-Jährige, die hofft, im kommenden Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum noch erleben zu können, ist kein Einzelfall. Auch Volker Feser, Inhaber des Hundezentrums Bassumdogs, treiben Existenzsorgen um: „Uns schwimmen gerade die Felle weg.“

Wen man auch befragt, niemand unter den Hundetrainern zeigt Verständnis für das Gruppenverbot: „Ich habe ein Riesenareal“, berichtet Brigitte Balzereit, Inhaberin des Hundeinternats Antonienwald in Wagenfeld, „wir können eine Distanz von 20 Metern zwischen den Teilnehmern aufrecht erhalten“. Ideale Voraussetzungen auch bei Ilona Ahrens: „Der Platz ist eingerahmt, er ist 20 000 Quadratmeter groß. Wir haben einen Toilettenwagen mit Wasser und Seife, vier Eingänge.“

Großzügige Verhältnisse unter freiem Himmel, die der Friseursalon um die Ecke nicht bieten kann, wo sich die Kundschaft ab heute wieder aufhübschen lassen darf. Die physische Nähe, die beim Frisieren zwangsläufig entsteht, lässt sich nach Angaben von Andrea Reinke auf dem Hundeplatz leicht vermeiden: „Wir können alles auf Abstand halten. Wir müssen ja nicht einmal die Menschen und Hunde berühren.“

Unisono erklären sich die Hundetrainer zu strengeren Auflagen für das Gruppentraining bereit. „Ja klar. Das ist überhaupt kein Problem“, sagt Volker Feser. Nicht anders Axel Brill: „Ich lass mir gerne Auflagen geben – beispielsweise Mundschutz. Ich stecke auch gerne meinen Platz in einzelne Claims ab. Ich möchte nur wieder arbeiten können.“ Auf den Neuanfang ist der 46-Jährige jedenfalls bestens vorbereitet: „Ich habe gerade für 80 Euro Desinfektionsmittel gekauft.“

Ob er sie bald zum Einsatz bringen darf? Im niedersächsischen Gesundheitsministerium besteht durchaus Verständnis für den Ruf der Hundetrainer nach Wiederaufnahme des Gruppentrainings. „Es ist tatsächlich ein Grenzbereich“, sagt Ministeriumssprecherin Justina Leben über die schwierige Einordnung von Hundeschulen nach der aktuellen Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Tatsächlich lassen sie sich weder eindeutig den „Sport- und Freizeiteinrichtungen“, noch den „privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich“ zuweisen. Weshalb also keine Gruppenausbildung in Hundeschulen? Ein solches Verbot sei allein schon vom Kontaktverbot nach der niedersächsischen Corona-Verordnung gedeckt, stellt Justina Leben klar.

An diese Vorgabe ist auch der Landkreis Diepholz gebunden. Da gibt es kein Wenn und Aber. „Es geht uns wirklich darum, die Verordnung restriktiv auszulegen“, sagt Magnus Kiene und sendet an die Adresse der Hundeschulen ein versöhnliches Signal: „Wir arbeiten ja auf keinen Fall gegen die.“ Mareike Rein vom Büro des Landrats kann die Sorgen der Hundetrainer durchaus nachvollziehen: „Natürlich.“ Doch bei allem Verständnis muss auch ihr Credo lauten: „Der Schutz der Gesundheit steht über allem.“

15 Seiten lang ist die Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Vieles ist darin enthalten, was gegenwärtig sein darf und was nicht. Alles klingt vernünftig, und nicht alles kann enthalten sein. Beispielsweise die Frage nach der Entwicklung junger Hundewelpen und ihrem künftigen Verhalten. Doch gerade die Prägung von Jungtieren bis zum sechsten Lebensmonat sei vorentscheidend, erklärt Volker Feser. „Da ist der Hund unheimlich aufnahmefähig.“

Andernfalls blieben zwangsläufig Schäden durch Erfahrungsentzug. Dazu gehören feste Regeln in der Menschenwelt und ein unaufgeregtes Sozialverhalten gegenüber anderen Hunden. Der 55-Jährige: „Wenn ein Hund das nicht lernt, kann das im Erwachsenenalter ziemlich gefährlich werden.“ Seine Kollegin Andrea Reinke warnt deshalb, „dass dann wieder das Geschrei groß ist, wenn ein Hund zubeißt“.