Hospiz Weyhe feiert 25-jähriges Bestehen und will die Angst vorm Sterben nehmen

Von: Dierck Wittenberg

Der Hospiz Weyhe bereitet sich auf sein Jubiläum vor: Die erste und die zweite Vorsitzende Karin Meiners (l.) und Jutta Gudde (r.) mit der 90-jährigen Hospizbegleiterin Trudel Wolff. © Dierck Wittenberg

Vor 25 Jahren wurde der Verein Hospiz Weyhe gegründet. Seitdem haben sich die Mitglieder des Vorstandes und die ehrenamtlichen Hospizbegleiter zum Ziel gesetzt, dass Tod und Sterben keine Tabu-Themen mehr sind

Weyhe – 25 Jahre Hospiz Weyhe bedeuten auch 25 Jahre Berichterstattung über den Verein, der Trauernde unterstützt und Sterbende begleitet. Ein Wort, auf das Karin Meiners und Jutta Gudde, erste und zweite Vorsitzende, dabei immer wieder gestoßen sind, lautet „Tabu“. Weil Tod und Sterben Tabu-Themen seien.

„Als wir Kinder waren, sind die Leute zu Hause gestorben“, sagt Gudde. Bevor die Menschen ihren Lebensabend im Heim verbracht haben, wurden sie stärker wahrgenommen. Gudde glaubt, „dass die Hemmschwelle sich dadurch verstärkt hat, weil die Kranken nicht mehr gesehen werden“.

Wie man diese Hemmschwelle wieder senken und die Angst vor dem Sterben nehmen kann, sind Fragen, die der Hospizverein seit seiner Gründung stellt. Wie hilfreich Gespräche mit anderen Betroffenen sein können, hatte Peter Christian „PC“ Horn nach der Krankheit und dem Tod seiner Frau 1995 gemerkt.

Trauergruppen und Hospizbegleitung

Zwei Jahre später hat er die Gründung von Hospiz Weyhe angestoßen. Damit war die Hospizbewegung, die seit den 1980er-Jahren in Deutschland Fahrt aufgenommen hatte, in der Gemeinde angekommen. Nach der Gründung im Jahr 1997 habe es noch rund ein Jahr gedauert, bis es richtig losging, berichtet Meiners. Der Erlös eines von Horn organisierten Benefizkonzerts, unter anderem mit Dirk Busch, habe 7000 Mark betragen: „Eine gute Starthilfe.“ Bis heute sei der Verein rein spendenfinanziert.

Horn blieb bis 2004 erster Vorsitzender; Karin Meiners hat den Vorsitz 2015 von dessen Nachfolgerin Christa Kastens übernommen. Bis heute besteht die Vereinsarbeit vor allem aus zwei Säulen. 1999 hat der erste Jahrgang ehrenamtlicher Hospizbegleiter seine Ausbildung abgeschlossen. Und im Mai desselben Jahres hat sich die Trauergruppe für Angehörige, die seither durchgehend besteht, zum ersten Mal getroffen.

Bei der Trauerarbeit in der Gruppe fällt Meiners und Gudde eine Veränderung im Vergleich zur Gründungszeit auf. Früher habe es dort keine Männer gegeben, so Gudde. Weil man als Mann stark sein müsse, ergänzt Meiners. Dabei sei das Gegenteil der Fall, so Meiners: Trauer zu zeigen, über Gefühle zu sprechen – das mache einen Mann stark.

Die Hemmschwelle hat sich verstärkt, weil die Kranken nicht mehr gesehen werden.

„Der Witwer überquert den Berg“: Mit Ronald Kloska hat inzwischen ein Mitglied der Trauergruppe ein Buch mit Geschichten und Bildern von Trauer und Glück veröffentlicht.

Die Veränderung liege wahrscheinlich auch daran, dass sich die Rollenbilder in der heutigen Rentnergeneration gegenüber der Anfangszeit gewandelt haben. Meiners erinnert sich an erste männliche Teilnehmer, die ohne Hausfrau keinen Haushalt führen konnten und die in der Trauergruppe wie in einer Single-Börse auftraten. Aber eben auch an Männer, die ganz ernsthaft getrauert hätten.

Kann man lernen zu trauern? Nein, sagt Karin Meiners. Dafür sei Trauer zu individuell. „Das Bauchgefühl ist das Allerwichtigste.“ Die einen könnten den Anblick der nun leeren gemeinsamen Wohnung nicht mehr ertragen, anderen helfe es, da zu bleiben. Die einen gingen jeden Tag auf den Friedhof, die anderen seien dazu nicht in der Lage. Gerade weil Trauer zu verschieden ist, sei die Gruppe so wichtig,

„Darüber reden“, darum gehe es im Grunde, sagt Jutta Gudde. Der Hospizverein möchte dazu beitragen, den Tod stärker als Teil des Lebens zu begreifen. Ein Team aus 19 ehrenamtlichen Hospizmitarbeitern des Vereins begleitet Sterbende und ihre Angehörige in der Zeit des Abschieds. „Wir sagen, dass wir sie begleiten dürfen“, erläutert Meiners. Zur Gruppe zählt, als älteste Hospizbegleiterin, auch die 90-Jährige Trudel Wolff. Die Leesterin sucht regelmäßig Bewohner des Seniorenheims Lerchenhof in ihrer Nähe auf.

Das Lächeln beim Hinausgehen als größtes Geschenk

Die Hospizbegleiter werden von Wohn- und Pflegeheimen gerufen oder über den Palliativstützpunkt Sulingen auch nach Hause vermittelt. In den Hospizbegleitern haben die Sterbenden, aber auch die Angehörigen einen außenstehenden Ansprechpartner, der am Bett sitzt, zuhört, Fragen beantwortet. „Wir sind völlig neutral“, erklärt Gudde. Das Lächeln beim Hinausgehen sei oft das größte Geschenk.

Für seinen Einsatz, das Sterben ins Leben zu holen, ist Hospiz Weyhe in der nachgeholten Preisverleihung zur Weyher Organisation des Jahres 2020 gekürt worden – just im Jahr des 25. Bestehens (wir berichteten). Das feiert der Verein mit geladenen Gästen am Samstag, 3. September, dem Tag der Gründung. Mit einer großen Feier und einer Veranstaltungsreihe soll das Jubiläum im kommenden Jahr auch öffentlich begangen werden.

Und für kommende Jubiläen haben Karin Meiners und Jutta Gudde einen Wunsch: Dass Tod und Sterben nicht mehr als Tabu-Themen bezeichnet werden. „Das wäre das Größte“, findet Meiners.