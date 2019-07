Hombach wieder trocken – Fische tot

Weyhe - Naturschützer schlagen Alarm: Innerhalb weniger Wochen ist der Hombach in Weyhe laut Thomas Brugger vom Naturschutzbund erneut trocken gefallen. Das Bett führte am vergangenen Freitag von der Brücke der Bundesstraße 6 bis zur Ochtum – auf einer Länge von fünf Kilometern – kein Wasser mehr.

Der Vorsitzende des Weyher Naturschutzbundes spricht von „Hunderten toten Fischen“, betroffen seien „vermutlich auch Flussmuscheln und Kleingetier“. Der Nabu-Vorsitzende wiederholt seinen bereits in der Vergangenheit gestellten Verdacht, dass die Trinkwassergewinnung verantwortlich sei. Einen Kausalzusammenhang will die zuständige Behörde aber nicht bestätigen. Indes fordert Brugger Politik und Verwaltung auf, sich mit diesem Problem intensiver zu beschäftigen. Seine Bitte verhallt nicht: Kurzfristig kommen Vertreter der Parteien zu einem Infotreffen zusammen.

Wie Brugger schildert, war am Sonntag der Hombach-Wasserstand an der B6 fast auf Null, während sich in Fahrenhorst der Pegel bei 18 Zentimetern befand. Ein ähnliches Bild ergab sich laut Weyhes Nabu-Vorsitzenden in Nordwohlde. „Zwischen Fahrenhorst und der B6 in Weyhe liegen drei Trinkwasser fördernde Brunnen. Mir ist aufgefallen, dass allein zwischen Warwe und Wulhoop der Hombach die Hälfte seines Wasservolumens verliert“, so Brugger.

Aus ökologischer Sicht sei der erneute Trockenfall des Hombachs im Weyher Abschnitt eine „Katastrophe“, so der Leester Ulrich Kuhlmann. Der Mediziner zeigt aktuelle Bilder. Die Motive: ein Bett, in dem kein Wasser mehr fließt, und tote Fische. Das Foto hat er an der Brücke Hombachstraße, also am Parkplatzeingang zum Kindergarten, gemacht. Wie Thomas Brugger glaubt Ulrich Kuhlmann, dass die Situation „mit weit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ auf die Wasserentnahme der Ristedter Brunnen zurückzuführen sei.

Dass die Harzwasserwerke mit ihrer Trinkwasserförderung in den Gemeinden Syke, Stuhr und Weyhe den Grundwasserspiegel beeinflussen, sei unstrittig, so Dieter Schmidt vom Tiefbauamt des Landkreises. Die Frage aber ist, wie sich das auf den Hombach auswirkt und ob dadurch ein Austrocknen des Bettes ausgelöst werden könnte – zumal Niederschläge fehlen. Verlässliche Antworten darauf könne niemand geben. Als der Hombach vor einem Monat das erste Mal trocken fiel, habe der Landkreis das zum Anlass genommen, den Brunnen 8 abschalten zu lassen. Dieser sei seit Monatsanfang – mit kurzer Unterbrechung am 19. Juli für eine hygienische Spülung – außer Betrieb, so Schmidt. Würde es die toten Fische geben, falls die Harzwasserwerke sämtliche Förderungen einstellen würden, fragt Schmidt. Er glaubt es nicht und sieht als möglichen Grund sinkende Grundwasserstände an. Dieses Phänomen könne man landesweit beobachten. Eine enorme Verdunstung sei ebenso nicht ausgeschlossen, um eine weitere Möglichkeit zu nennen.

+ Der Hombach beim Mühlenkamp-Park. © Ulrich Kuhlmann Den Fischen ist es laut Ulrich Kuhlmann egal, ob eine oder mehrere Ursachen dazu führen, dass sie sterben. „Wenn eine einzige Maßnahme, nämlich die Einstellung der Ristedter Brunnen, das Überleben sichern kann, dann muss man im Sinne eines Moratoriums, umgehend handeln“, so Kuhlmann.

Die Verwaltung sei an dem Thema dran, versichert Rathausmitarbeiterin Jutta Timmermann. Die Gemeinde teile die Sorgen der Bürger. Als Sofortmaßnahme habe die Verwaltung die Helfer des Freiwilligen Sozialen Jahres zum Hombach gebeten. Sie sollen schauen, ob Tiere zu retten sind. Die Gemeinde will den Kontakt zum Landkreis intensivieren und mit der Politik Lösungswege beraten.

„Sofortiges Handeln ist zwingend notwendig“, findet Antje Sengstake von der FDP. „Ich bin davon ausgegangen, dass mit Abschaltung des Förderbrunnens 8 das Problem der Austrocknung des Hombach/Gänsebach vorerst eingedämmt wurde. Die Bilder von Dr. Kuhlmann sprechen eine andere Sprache. Ich lebe seit nunmehr 55 Jahren in Weyhe und kann mich nicht erinnern, eine Austrocknung der Bäche erlebt zu haben. Supersommer hatten wir in den vergangenen 50 Jahren schon viele“, so die Fraktionsvorsitzende der Liberalen.

Er sei kein Wasserexperte, begründet Frank Seidel, weshalb er sich ein Bild von der Lage machen will. Deshalb bat der Fraktionsvorsitzende der SPD um ein Treffen mit den Naturschützern, zu dem die Vertreter der anderen Parteien kommen sollen. „Wir müssen uns erst informieren, um Lösungen zu erarbeiten“, so Seidel. Ihm schwebt die Einrichtung eines runden Tisches vor, zu dem auch Vertreter des Nabu, des Wasserversorgers, der Politik und der Verwaltung zählen. Gemeinsam müsste man schauen, welchen Einfluss die Politik üben könne.

„Natürlich beunruhigt uns der Wasserstand des Hombachs“, so Annika Bruck, Fraktionschefin der Grünen, die sich ebenfalls ein Bild von der Lage machen will.

Die Politik könne vorerst die Bürger nur auffordern, Wasser zu sparen, sagt Dietrich Struthoff, Fraktionsvorsitzender der CDU. Langfristig müssen tragfähige Lösungen her. Er glaubt, dass Trockenperioden weiter zunehmen. Der Christdemokrat schlägt vor, Niederschläge ausschließlich auf Grundstücken versickern zu lassen. Man könnte darüber reden, dass die Einführung von Regenwasser in die Kanalisation künftig grundsätzlich Geld kostet.