Hombach in Weyhe wird mit gepumpten Grundwasser am Leben erhalten

Von: Marcel Prigge

Das Wasser im Hombach fließt wieder. Davon überzeugten sich Thomas Brugger vom Nabu Weyhe (v.l.) Bürgermeister Frank Seidel sowie Ulf Panten, Umweltbeauftragter der Gemeinde Weyhe, am Montag vor Ort. © Prigge

„Es war drei vor zwölf“, sagte Weyhes Bürgermeister Frank Seidel mit Blick auf den fast ausgetrockneten Hombach. Nun haben die Verantwortlichen einen Weg gefunden, das Gewässer künstlich am Leben zu halten.

Weyhe – Die Hitze der vergangenen Wochen und Monate hat auch vor Weyhe nicht haltgemacht. Die Pegelstände der meisten Gewässer fielen, manche drohten auszutrocknen. So auch der Hombach und der Gänsebach in Weyhe (wir berichteten). Nun ist das Wasser zurück, es fließt wieder in den Bächen. Die Gründe dafür sind eine Rettungsmaßnahme der Gemeinde und ein stillgelegter Trinkwasserbrunnen.

„100 Kubikmeter Grundwasser pro Stunde werden aus dem sogenannten ,Brunnen 8’ der Harzwasserwerke in den Hombach geleitet“, erklärte Ulf Panten, Umweltbeauftragter der Gemeinde Weyhe bei einem Ortsbesuch des Gewässers am Montag. Das sei nur nach einer Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises möglich gewesen. Der Brunnen sei seit geraumer Zeit stillgelegt, damit die Trinkwassergewinnung die Gewässer nicht gefährde.

Menschen sind verantwortungsvoll mit Trinkwasser umgegangen

Aber auch das Sparen von Trinkwasser habe zum Erfolg beigetragen. Im Landkreis Diepholz seien rund 288 000 Kubikmeter weniger Wasser als im Jahr 2018 entnommen worden. Auch deshalb sei ein Spielraum für die Abschaltung und die Umnutzung des Brunnens vorhanden gewesen. „Viele Menschen sind sehr sparsam und verantwortungsvoll mit dem Trinkwasser umgegangen“, sagte Bürgermeister Frank Seidel. „Das zeigt, dass jeder Einzelne sehr wohl etwas tun kann, um der Umwelt zu helfen“. Über das wiederholte Trockenfallen mehrerer Gewässer in Weyhe wolle die Verwaltung demnächst mit der AG Gewässerschutz Gespräche führen.

Sehr zufrieden zeigte sich Thomas Brugger vom Naturschutzbund (Nabu) Weyhe mit dem Einleiten des Grundwassers aus dem stillgelegten Brunnen. Die Maßnahme sei dringend nötig gewesen. Die Bäche führten zuletzt nur noch so wenig Wasser, dass sich in den Flusssenken schon die Fische gesammelt hätten. „Solange es einen Zulauf mit Wasser gibt, der etwas Sauerstoff mitbringt, könnten sie dort auch überleben“, so Brugger. Dieser drohte zu versiegen. „Der Hombach wird jetzt künstlich am Leben gehalten. Nun kann man etwas entspannter auf den Regen warten.“

Fische und Muscheln in Mühlenkamp-See umgesiedelt

Auch Seidel sei besorgt über den Zustand der Gewässer gewesen. „Es war drei vor zwölf“, erläuterte der Bürgermeister die Dringlichkeit und bedankte sich für das herzhafte Eingreifen des Nabu. Denn in einer Rettungsaktion der Weyher Ortsgruppe am vergangenen Dienstag wurden etliche Fische und Muscheln in den Mühlenkamp-See umgesiedelt, damit sie überhaupt eine Überlebenschance haben. „Das beherzte Eingreifen der Freiwilligen hat unzählige Tiere vor dem sicheren Tod bewahrt“, lobte Seidel das Engagement.

„Es geht aber nicht nur um die Fische“, entgegnete Brugger. Das Leben im Bachboden, die Larven und die Pflanzen seien für das Biotop wichtig. Und auch wenn nun wieder Wasser in den Bächen fließt und das kurzfristige Überleben gesichert sei, eine Dauerlösung könne die Entnahme aus dem Brunnen nicht sein. Zukünftig müsse geschaut werden, dass die Fließgeschwindigkeit des Wassers verlangsamt werde. Auch Renaturierungsmaßnahmen könnten hilfreich sein, einen stabilen Wasserstand auch über einen längeren Hitzezeitraum zu gewährleisten.