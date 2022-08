Hombach in Weyhe-Leeste trocknet aus – wegen Trinkwasserbrunnen?

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Nur wenige Zentimeter: Der Nabu-Kreisvorsitzende Thomas Brugger misst den Pegelstand des Hombachs beim Mühlenkampgelände. © Wittenberg

Der Hombach in Weyhe-Leeste droht erneut auszutrocknen. Wie 2019 führt der Nabu das auch auf die Trinkwasserbrunnen in der Nähe zurück. Die Harzwasserwerke widersprechen.

Leeste – Grünliche Schlieren durchziehen seit Ende Juli den Mühlenkamp-See in Leeste. Dafür sind Cyanobakterien verantwortlich, die etwas irreführend Blaualgen genannt werden. Am gegenüberliegenden Ufer lauert ein Fischreiher auf Gelegenheiten, die sich im tiefen Wasser leichter als sonst bieten. „Das sieht katastrophal aus“, sagt Thomas Brugger mit Blick auf den grün schimmernden See.

Der Weyher ist Kreisvorsitzender des Naturschutzbundes Nabu. Für ihn ist der Zustand des Mühlenkamp-Sees Teil eines größeren, menschengemachten Problems. Und damit ist nicht nur der Klimawandel gemeint.

Gefundenes Fressen: Wie die Spuren zeigen, lauert der Reiher regelmäßig am flachen Wasser. © Wittenberg

Im Sommer 2022 führen viele Flüsse zu wenig Wasser. Der Hombach in Leeste – der normalerweise auch vom Mühlenkamp-See gespeist wird – ist kurz davor auszutrocknen. 2019 war es so weit gekommen. „Das war das erste Mal in der Geschichte, dass der Hombach ausgetrocknet ist“, erinnert sich Brugger. In jenem Sommer war das gleich zweimal hintereinander passiert. Der Gänsebach, der in den Hombach mündet, trockne inzwischen jedes Jahr aus, so Brugger.

Das Trockenfallen des Hombachs hatte er, 2019 noch als Nabu-Vorsitzender in Weyhe, auf die Trinkwasserförderung durch die Harzwasserwerke zurückgeführt. Und er führt den sinkenden Pegelstand des Hombachs auch in diesem heißen Sommer darauf zurück.

Nabu: Brunnen senken Grundwasser so weit, dass es unter die Fluss-Sohle fällt.

„Gespeist werden die Flüsse durch Niederschläge und durch das Grundwasser“, erklärt Brugger. Und die Trinkwasserförderung senke den Grundwasserspiegel. Um das zu verdeutlichen, malt Brugger mit einem Zweig eine Skizze in den Sand: Eine gekringelte Linie, die den Hombach darstellt. Parallel dazu drei Punkte: die Trinkwasserbrunnen mit den Bezeichnungen B8, B9 und HFB-1. Und um die Punkte drei Kreise, die den Hombach und den jeweils benachbarten Kreis überschneiden. Sie stehen für den Absenkungstrichter der Brunnen, so Brugger.

Der Naturschützer erklärt: Diese Brunnen sorgten mit ihren Absenkungstrichtern dafür, dass der natürliche Grundwasserstand um einen bis anderthalb Meter abgesenkt werde. Erst ab dieser Tiefe würde man auf Wasser stoßen, wenn man dort heute ein Loch graben würde. „Damit liegt der Grundwasserspiegel unterhalb der Fluss-Sohle.“ Hierdurch verliere der Fluss Wasser durch Versickerung an den Grundwasserkörper, anstatt mit Grundwasser gespeist zu werden. Exfiltration statt Infiltration, so lauten die Fachbegriffe für diese Phänomene.

Ein Brunnen ist abgeschaltet – laut Harzwasserwerken ohne Eingriff der Behörden

Nach Bruggers Information hat der Landkreis Diepholz Brunnen 8 abschalten lassen. Die Harzwasserwerke widersprechen dem. Marie Kleine, Leiterin der Unternehmenskommunikation, teilt mit: „Richtig ist, dass wir bereits vor einiger Zeit selbstständig und ohne behördliche Anweisung oder Ähnliches die Fördermenge an diesem Brunnen reduziert haben“, mit Blick auf fehlende Niederschläge. Seit fast zwei Wochen fördere das Unternehmen dort kein Wasser mehr.

In einer Antwort der Kreisverwaltung auf eine Anfrage der Kreiszeitung heißt es: „Die Abschaltung des Brunnens 8 erfolgte in Abstimmung mit den Harzwasserwerken.“ Das bezeichnet die Verwaltung als „Eingriff in die betrieblichen Abläufe“, den sie mit den aktuellen Rahmenbedingungen im Wasserwerk erklärt. Der Trinkwasserbedarf falle derzeit gering aus, auch im Vergleich zu den Hitze-Sommern 2018 und 2019. Deshalb sei es möglich gewesen, den Brunnens in der Nähe des Hombachs vorübergehend abzuschalten. Weiter heißt es: Die Abschaltung könne eine stabilisierende Wirkung auf die aktuell niedrigen beziehungsweise fallenden Grundwasserstände haben, „soweit der Grundwasserstand nicht unter das Sohl-Niveau des Hombachs fällt“.

Harzwasserwerke: Klimawander, nicht Trinkwasserförderung, ist ausschlagend für Niedrigwasser

Die Frage nach dem Zusammenhang von Trinkwasserförderung, Grundwasserspiegel und dem Austrocknen der Bäche verneinen die Harzwasserwerke. Dass man schon länger kein Wasser mehr aus dem Brunnen fördert, zeige: Ausschlaggebender Faktor sei und bleibe der Klimawandel – „und nicht die öffentliche Trinkwasserversorgung“, argumentiert die Sprecherin. Es fehle schlicht der Niederschlag. An der Mess-Station in Ristedt habe sich seit November 2021 ein Defizit von 183 Millimetern Niederschlag aufgebaut. Überall in Deutschland seien ähnliche Phänomene zu finden wie am Gänsebach und Hombach, so Kleine.

Die Kreisverwaltung bestätigt – grundsätzlich –, dass es seit Beginn des Förderbetriebs in den 1960er Jahren einen Zusammenhang zwischen der Trinkwassergewinnung und den Grundwasserständen im Absenkungsbereich der Förderbrunnen gibt. In dem Zusammenhang habe auch der Gänsebach immer wieder Phasen der Austrocknung im Oberlauf erfahren.

Kreisverwaltung: Pegel sind auch dort niedrig, wo keine Brunnen Grundwasser fördern

Aber, so die Kreisverwaltung: Die wesentlichen Faktoren für das drohende Trockenfallen des Hombachs seien in der „großräumigen hydrologischen Ausgangssituation zu suchen“: Es sei davon auszugehen, dass sich der August 2022 zum trockensten und wärmsten im Gewinnungsgebiet Ristedt seit Beginn der Aufzeichnungen in den 1960er-Jahren entwickelt. Die hohen Temperaturen und die Niederschlagsdefizite im Juni und Juli lieferten den Vorlauf für die mittlerweile kritische Phase im Hombach.

Als „zusätzlicher großer Motor der Grundwasserzehrung“ wirke die hitzebedingte hohe Verdunstungsleistung der Vegetation, heißt es in der Antwort der Kreisverwaltung weiter. Die Fließgewässerpegel im Landkreis und weiten Teilen Niedersachsens seien auf einem sehr niedrigen Niveau angelangt – auch in Regionen außerhalb der Wirkungsbereiche von Grundwasserentnahmen. Am Hombach sind die Grundwasserstände unter das Niveau der Sohle des Hombachs gefallen, bestätigt die Kreisbehörde. Deshalb werden eine Teilmenge Wasser aus dem Förderbrunnen 8 direkt in den Hombach eingeleitet.

Nabu-Mitglieder retten Fische und andere Bachbewohner aus dem Hombach

Um dessen Pegelstand in der Nähe des Mühlenkamp-Sees zu messen, hat Thomas Brugger beim gemeinsamen Ortstermin einen Zollstock dabei: „Sieben Zentimeter“ lautet ein Ergebnis. „Hier nur fünf“ ein anderes – zu wenig für Wasserlebewesen. Am Ufer zeichnen die Spuren des Fischreihers ab, der im flachen Wasser leichtes Spiel mit seiner Beute haben muss.

Um zu retten, was aus dem Rinnsal zu retten ist, sind elf Nabu-Mitglieder am Dienstag zum Hombach gezogen. Ihnen seien allein in einem 100-Meter-Abschnitt mehr als 100 Fische in die Kescher gegangen, berichtet Brugger. Neben Flussmuscheln hätten sie Bitterlinge, Flussbarsche, Plötzen, Moderlieschen, Gründlinge und Bachneunaugen aus dem Bach geholt, außerdem einen toten Aal gefunden.