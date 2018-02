Botschaft aus dem „Freien Wendland“

Jeebel - Manchmal haben Gemeinschaftsprojekte überraschende Nebenwirkungen. So auch das Projekt der Quartiersbildung im Ortsteil Jeebel.

Seinerzeit beschlossen die Mitglieder, in Eigenarbeit Ruhebänke zu bauen und diese am Waldrand aufzustellen. Zu den Initiatoren gehörte auch Gerhard Ramb aus dem Föhrenweg. Um die Kosten gering zu halten, wurde um Holzspenden gebeten. Einige Nachbarn lieferten tatsächlich schöne, brauchbare Holzbohlen bei Gerhard Ramb ab.

Als der gelernte Tischler diese für den Bankbau zuschneiden wollte, stellte er fest, dass eine besonders auffällig geformte Bohle auf einer Seite einen eingeschnitzten Text trug. „Botschaft der Republik Freies Wendland“ stand darauf. Eingeschnitzt waren außerdem die „Anti-AKW-Sonne“ und das Datum 4.6.80.

Gerhard Rambs Nachforschungen ergaben, dass diese Bohle vermutlich ein Teil der Holzhütte war, die von Sympathisanten der Besetzer der Bohrstelle 1004 in Gorleben im Juni 1980 aus Solidarität auf dem Präsident-Kennedy-Platz in Bremen errichtet hatten. Für diese Hütte hatten die Besetzer mit der Stadtverwaltung sogar einen Duldungsvertrag ausgehandelt, doch nach etwa einem Jahr wurde die Hütte geräumt, blieb aber noch eine Zeit lang dort stehen.

Hüttendorf gewaltsam geräumt

Das Hüttendorf in Gorleben stand nicht so lange. Am 3. Mai 1980 hatten Mitglieder der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg das Gelände besetzt. Am 4. Juni 1980 wurde das Hüttendorf gewaltsam geräumt. Das auf der Bohle eingeschnitzte Datum soll offenbar an diesen Tag erinnern.

So wie es scheint, ist diese Bohle ein echtes Zeitdokument, und es ist Gerhard Ramb zu verdanken, dass sie noch erhalten ist. „Die war mir zum Zersägen einfach zu schade“, erklärt er. Er wäre sogar bereit, sie wieder herzugeben. Da sie aber eigentlich dem Quartier Jeebel gespendet worden war, erwarten er und seine Nachbarn, dass „wenigstens ein Grillabend für das Quartier Jeebel dabei herausspringt“.

bt