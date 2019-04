Weyhe erzielt beim ADFC-Fahrradklima die Note 3,4

Deutschlandweit auf Platz 29

+ © Jantje Ehlers Nicht alle Wege sind in einem guten Zustand. © Jantje Ehlers

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Wie ist Radfahren in deiner Stadt?“ Eine Antwort auf diese Frage hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) gesucht und dabei 311 Kommunen in Deutschland unter die Lupe genommen. Die Gemeinde Weyhe war erstmals dabei. Die Wesergemeinde landete mit der Schulnote 3,4 im bundesweiten Ranking auf dem 29. Platz. Schaut man sich nur die Landeswertung an, kommt Weyhe immerhin auf einen beachtlichen fünften Rang von 37 bewerten Gemeinden.