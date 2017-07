Hollandmarkt trifft auf Leester Traditionsveranstaltung

Werbegemeinschaft erwartet zum Herbstmarkt 30 Aussteller aus dem Nachbarland

+ Werben für den Herbst- und integrierten Hollandmarkt: Ines Hansemann, Henk und Yvonne ter Hennepe (vorne, v.l.) sowie (hinten, v.l.) Marktmeister Marcel Alexander Marquardt, Wirtschaftsförderer Dennis Sander, Florian Walter (Leester WG) sowie Marktbeschicker Michael Quittek. - Foto: Schritt

WEYHE - Von Sigi Schritt. Der Hollandmarkt bringt seit 1991 regelmäßig Spezialitäten aus den Niederlanden nach Deutschland. 30 Aussteller bilden dabei eine Art Wagenburg, die regelmäßig in Städte wie Osnabrück, Duisburg und Gelsenkirchen Besucher anlockt. Am Sonntag, 3. September, macht sie erstmals in der Wesergemeinde im Rahmen des Leester Herbstmarktes Station.