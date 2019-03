Holger Hiepler hält Aufstellungspredigt

Leeste hat einen neuen Pastor: Holger Hiepler hat gestern seine Aufstellungspredigt in der Marienkirche gehalten – und wurde anschließend mit Applaus begrüßt.

Hiepler hat bereits einige Ecken der Welt gesehen. Er wurde 1963 in Itzehoe geboren, studierte in Hermannsburg und Tübingen Theologie. Sein Vikariat machte er in Kiel, es folgte ein Auslandsvikariat in Rio de Janeiro. Danach zog es ihn für ein halbes Jahr auf die Insel Juist; im Anschluss für neun Jahre nach Chile in den Auslandsdienst. Nach zwölf Jahre als Pastor in der Winsener Elbmarsch und sieben Jahre in Heeslingen, Kirchenkreis Bremervörde, ist er nun in Leeste angekommen.