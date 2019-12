Hörsaal statt Rentnertreff

Sie hätte bereits im November 2017 in den Ruhestand wechseln können, doch das tat Astrid Friedmann nicht. Die Leiterin der Stabsstelle für Integration und Inklusion in der Gemeinde Weyhe hatte sich damals für eine Verlängerung entschieden – doch nun rückt das Ende des aktiven Arbeitslebens näher, sagt die 67-Jährige. Für die Weyher Rathausmitarbeiterin ist am 19. Dezember endgültig Schluss. Einen Nachfolger gibt es bereits: Sebastian Kelm, der neue Pressesprecher der Gemeinde soll zusätzliche Aufgaben übernehmen.

Weyhe - Weshalb Astrid Friedmann verlängert hat? Sie muss nicht lange überlegen. Die Arbeit in der Gemeinde Weyhe habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sagt sie. Insgesamt war sie in der Weyher Gemeindeverwaltung neun Jahre beschäftigt.

Sie trat im Januar 2011 ihre Stelle als Fachbereichsleiterin Bildung und Freizeit an. Sie hatte eine Anzeige gelesen und bewarb sich auf die Stelle, blickt Friedmann zurück. Auch wenn sie nicht direkt aus der Verwaltung gekommen war, für den Job in der Wesergemeinde hatte sie jede Menge Wissen und Erfahrung im Gepäck: Die Hamburgerin, geboren 1952, hatte zunächst eine Ausbildung als Erzieherin absolviert und in Hamburg und Köln im Job gearbeitet. Sie studierte danach Betriebswirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Politik unter einem ganz besonderen Aspekt: Damals galt es in Hamburg, mehr Betriebswirte in Behördenstrukturen einzubinden, sagt Friedmann.

Das neue Wissen konnte sie bei ihrer nächsten Station bereits umsetzen. Astrid Friedmann übernahm die Fachbereichsleitung in einer Werkstatt für behinderte Menschen. In dem Betrieb hatte sie eine Holzproduktion mit 41 Maschinen aufgebaut, mit denen die Beschäftigten Regalsysteme gefertigt hatten. Dabei blieb es nicht, es folgten weitere Stationen in ihrem Lebensweg – sie wurde Bereichsleiterin einer Stiftung, führte einen Jugendausbildungsbetrieb und übernahm später einen Leitungsposten in einem Beschäftigungs- und Bildungsträger.

Im Team des Weyher Bürgermeisters Frank Lemmermann (SPD) sah sie ihre Aufgabe darin, die Organisation des Fachbereichs Bildung und Freizeit zu entwickeln. Herausforderungen gab es viele, berichtet sie. Zwar gab es erste Krippenplätze, aber schon zwei Jahre nach ihrem Eintritt in die Weyher Gemeindeverwaltung sollte bereits laut Vorgabe der Weyher Politik eine Quote von 35 Prozent erreicht werden. Diese Herausforderung sei gemeistert worden. „2015 war die Zielsetzung 62 Prozent, jetzt liegt sie bei 80 Prozent.“

Eine weitere Herausforderung war die Umwandlung aller Grundschulen in Ganztagesgrundschulen. Die Grundschule Leeste sei in der Gemeinde Weyhe die Vorreiterin gewesen. Schnell zogen alle anderen Grundschulen nach. Außerdem startete der Ausbau mit Mensen und die Aufstockung des Personals. „Die Koordinierungsstellen wurden eingerichtet.“ Parallel dazu wurde der Hort aufgelöst, und der Nachmittagsbetrieb lief an, blickt Friedmann zurück.

Als 2015 der Zuzug der Geflüchteten hoch war, war die Gemeinde gewillt, den Menschen einen sicheren Hafen zu bieten und Unterstützung und das auch mithilfe von ehrenamtlichen Helfern zu organisieren, erinnert sich die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Damit die Integration in Weyhe gelingen konnte, musste schnell gehandelt werden, so die Bürgermeisterstellvertreterin.

Die Verwaltung schuf eine Stabsstelle und hatte sofort eine „Person, die sich extrem eignet“ für den Posten vorgesehen: Friedmann.

Deren Aufgabe an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und Ehrenamt war groß. Die Betroffenen hatten eine mitunter abenteuerliche Flucht mit langen Fußmärschen samt Passagen per Schlauchboot übers Mittelmeer hinter sich. Einige kamen aus Syrien, andere aus dem Iran, Irak und aus afrikanischen Ländern. Es müssen im Laufe der Jahre mehr als 1000 Menschen gewesen sein. Sie fanden sich schließlich in der Wesergemeinde in einer neuen Welt wieder und kannten die Strukturen nicht. Aber sie stießen auf die Freundlichkeit und auf die Hilfsbereitschaft der Weyher, berichtet Pundsack-Bleith.

„Bildung und Betreuung musste organisiert werden“, so Friedmann. Gefragt war eine intensive Begleitung. So schuf die Verwaltung die Stellen von drei Integrationslotsen und band die vielen Ehrenamtlichen, wie die Familienpaten, in die Arbeit ein. Rückblickend haben laut Ina Pundsack-Bleith alle gemeinsam diese Herausforderung bewältigt.

Für die Gemeinde sei es vor vier Jahren auch wichtig gewesen, Quoten zu erfüllen. „Weyhe setzte von Anfang an auf dezentrale Unterbringung“, so Friedmann. Massenunterkünfte wollten weder Politik noch Verwaltung. Um das Projekt geräuschlos in Weyhe zum Erfolg zu führen, wurden Häuser in allen neun Ortsteilen gekauft oder angemietet. Dabei blieb es nicht. Die Gemeinde veranstaltete viele Anliegerversammlungen. Dort wurde mitgeteilt, wer in die Wohnungen einzieht. Es galt, eine gute Nachbarschaft und ein starkes Miteinander zu entwickeln. Das sei der Grund, so Friedmann, weshalb Konflikte, die anderswo auftraten, in Weyhe vermieden werden konnten. Den Schutzsuchenden hat nicht interessiert, wo sie leben werden, sondern ob die Menschen in ihrem Umfeld nett sind, so Friedmann. Und auch Projekte, wie zum Beispiel die Einrichtung der ehrenamtlichen Fahrradwerkstatt in Leeste, hätten viel dazu beigetragen, ein positives Klima zu schaffen.

Als ein wichtiger Anlaufpunkt habe sich das kirchlich getragene Allerweltskaffee im Gemeindehaus in Lahausen entwickelt. Dieser Ort sei nicht nur der Anlaufpunkt für die Geflüchteten, sondern auch einer von den vielen Ehrenamtlern. Es erfülle Astrid Friedmann mit sehr viel Stolz, wenn sie davon berichtet, dass es in Weyhe gut läuft, dass eine Willkommenskultur etabliert werden konnte. Die Erfolge seien spürbar: „Eine Frau, die sonst still war, die nicht lesen konnte, spricht jetzt Deutsch.“ Friedmann sei vor Begeisterung aus allen Wolken gefallen. Familien laden Geflüchtete ein, Weihnachten zu feiern, und sie nehmen solche Einladungen auch an. Das sei alles möglich geworden, weil die gegenseitige Akzeptanz vorhanden sei. Am Anfang musste die Sprachbarriere durch Deutschkurse überwunden werden. Friedmann höre jetzt immer wieder, dass die Menschen ihre Zertifikate und auch Jobs bekommen haben. Es sei für sie erfüllend gewesen, „anderen Kraft zu geben, ihre eigenen Wege zu gehen“. „Bildung und Persönlichkeitsentwicklung ist das Wichtigste, was man einem Menschen mitgeben kann, um voranzukommen.“

Sie könne daher in Hinblick auf ihren Ruhestand beruhigt loslassen. Die 67-Jährige möchte wieder in die Uni gehen, um Soziologie und Philosophie zu studieren. Hobbys möchte sie auch nachgehen: Yoga und Goldschmieden.