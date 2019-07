Hinter den Kulissen einer Imkerei

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. „Bei Gewitterluft reagieren Bienen leicht aggressiv“, kommentiert Manfred von Weyhe den Bienenstich, den sich Gästeführerin Erika Christmann beim Besuch des Bienenhauses von Klaus Kassler „eingefangen“ hat. Aber das war auch das einzige schmerzhafte Ereignis bei der sonst sehr informativen Gästeführung zur Imkerei der Familie von Weyhe am Freitagnachmittag.

Unterwegs hatte die Gruppe mit fast 30 Radlern noch vor der Ochtumbrücke einen Abstecher zum mehr als drei Hektar großen Blühfeld von Jörn Ahrens unternommen. Dort hat Klaus Kassler ein Bienenhaus gebaut, in dem insgesamt neun Völker untergebracht sind. Auf dem Feld wurde eine vierjährige Blumenmischung ausgesät, die zu 70 Prozent aus Wild- und zu 30 Prozent aus Kulturpflanzen besteht. Die Mischung wurde so zusammengestellt, dass vom Frühjahr bis zum Ende der Vegetationszeit auf diesem Feld Blumen blühen, die den Bienen Futter bieten.

Auf dem weiteren Weg nach Dreye informierten Erika Christmann und Ingrid Schierenbeck die Teilnehmer über die Aktion „Gemeinsam für mehr Artenvielfalt“, mit der die „W.I.N.“-Region für bienen- und insektenfreundlich gestaltete Hausgärten wirbt.

Nach der Ankunft in Dreye wurde Erika Christmann zunächst durch Ingrid von Weyhe „verarztet“, während Manfred und Xenia von Weyhe ihre Gäste über die Imkerei informierten. Es sei gerade ein „Drohnentag“, berichtete Manfred von Weyhe. „Für uns Imker bedeutet es, dass sich das Bienenjahr seinem Ende zuneigt“, fügte er hinzu. Das sei ein ungewöhnlich früher Zeitpunkt, aber nicht die einzige beunruhigende Veränderung, die möglicherweise auf klimatische Einflüsse zurückzuführen sei. Imker würden in diesem Jahr bereits Ende August mit dem Einfüttern fertig sein, denn danach könnten sich die Bienen nicht mehr selbst bevorraten. „Früher waren wir damit zwei Monate später fertig“, so von Weyhe. Die Bienen hätten also nur noch drei Monate im Jahr Zeit, um Nektar zu sammeln. „Wir Imker merken an den Bienen, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist“, mahnte der Gastgeber.

Er hat die Imkerei von seinem Großvater übernommen, der das Imkern noch betrieben hat, um sein Einkommen als Eisenbahner zu verbessern. „Damals fiel für die Imker die Frühtracht fast völlig aus“, erinnert er sich. Inzwischen ist diese Tracht so reich, weil große Flächen mit Raps angebaut werden und die Obstbaumblüte wirkungsvoll als Nektarträger ergänzen. Er informierte über die Aufgabe der Königin, die pro Tag zwischen 1 500 und 2 000 Eier legt und damit den Fortbestand ihres Volkes gewährleistet, weil eine Arbeitsbiene maximal 40 Tage alt wird. Inzwischen können Bienenköniginnen gekauft werden, die nach bestimmten Merkmalen, darunter auch „Stech-Unlust“, gezüchtet werden. Xenia von Weyhe zeigte den Gästen, wie Honigwaben aus dem Bienenkasten entnommen und „bienenfrei“ gefegt werden.

Im „Honigraum“ wurden die Waben „entdeckelt“ und dann in die Schleuder gelegt, sodass der Honig abfließen kann. In Sieben bleiben Verunreinigungen hängen, doch ehe der Honig in Gläser abgefüllt werden kann, muss er intensiv gerührt werden, damit er nicht aushärtet. Dann kann er nur durch Erhitzen wieder streichfähig gemacht werden, wobei jedoch wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen können.

Erneut war diese Gästeführung „ausverkauft“, und Erika Christmann musste Interessenten eine Absage erteilen. Daher wird sie sich darum bemühen, auch im nächsten Jahr wieder eine Gästeführung zur Imkerei von Weyhe anzubieten.