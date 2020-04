Hinein ins kalte Wasser

Vielleicht wird sie einmal Extremsportlerin: Ronja aus Leeste hat von Eistauchern gehört, die im Winter zum Beispiel ins Wasser gehen. Sie findet deren Körperbeherrschung erstaunlich. Die Grundschülerin kennt offenbar keine Kälte und hat sich auf dem Mühlenkamp-Parkgelände in den See gestürzt. Die Sonne scheine, und so lange bleibe sie ja auch nicht im Wasser, kommentierte sie ihren nassen Ausflug. Die Wassertemperatur lag um die geschätzte zwölf Grad. Ihre Mutter wartete bereits am nahen Ufer mit einem großen Handtuch und Wechselkleidung. sie/Foto: Sigi Schritt