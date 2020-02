Hilfe kann unkompliziert sein

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ungerechtigkeit und Missstände machen wütend – dieser Ansicht ist die Weyher Ratsvorsitzende Astrid Schlegel. Sich dagegen zu stemmen, sei in ihrem Leben der rote Faden. Deshalb engagiere sie sich in der Politik und auch im Netzwerk Armut in Weyhe. Die Kommunalpolitikerin erzählt auf der Bühne des Weyher Theaters Beispiele aus ihrem Leben. Sie gehört nicht zum Ensemble, das derzeit das Stück „Ab heute bin ich Jungfrau“ aufführt: Sie ist neben weiteren Unterstützern Mitglied in jenem Netzwerk, das zusammen mit den Kirchengemeinden Weyhe und Leeste einen besonderen Gottesdienst auf die Beine gestellt hat.

Alleine könne man nicht viel bewegen, zusammen allerdings könne man eine Menge schaffen, ruft Astrid Schlegel in den Saal. Es hören mehr als 150 Gäste zu. „Ich möchte, dass man sich für seine Armut nicht schämen muss.“ Das sei in Schlegels Leben eine treibende Kraft. Sie fragt in die Runde, was jeder tun kann.

Pastor Ulrich Krause-Röhrs schildert ein Beispiel für unkomplizierte Hilfe: Einer Weyher Familie mit mehreren Kindern geht laut Krause-Röhrs die Waschmaschine kaputt. Geld für ein Ersatzgerät hat sie nicht – es sei egal, ob es neu oder gebraucht ist. Die Kirchengemeinde hört von dieser Notlage und bittet den Lions Club Bremer Süden darum, das notwendige Geld beizusteuern. Der Pastor sorgt dafür, dass die Familie schnell wieder eine Waschmaschine zur Verfügung hat.

Ein anderer Fall: Mit den Lions und mithilfe der Diakonie bekommt eine Mutter von zwei behinderten Kindern ein Auto, nachdem die Werkstatt zuvor zum Ergebnis kam, dass sich der fahrbare Untersatz nicht mehr zu reparieren lohne. In einem weiteren Fall half das Netzwerk einer Familie mit drei Kindern, die Mutter durch eine Haushaltshilfe zu entlasten – der Vater war sterbenskrank, so Pastor Krause-Röhrs.

Die Akteure berichten von weiteren Schicksalen. Astrid Schlegel schildert zum Beispiel die Situation einer Weyherin, die in ihrem Leben viel gearbeitet hat. Diese Frau hatte Kinder erzogen und ihre Schwiegereltern gepflegt. Trotz ihrer Renteneinkünfte könne sie sich den Lebensunterhalt nicht leisten. Miete, Heizung, Wasser, Versicherung – die Kosten sind zu hoch. Sie will keine Lebensmittel von der Tafel beziehen – sie schäme sich, dorthin zu gehen, weil sie in Weyhe bekannt sei. Es sei noch nicht einmal möglich, dem Enkel ein Eis zu spendieren. Freunde will sie nicht treffen, weil sie Angst hat, eine Gegeneinladung auszusprechen. Sie möchte nicht jammern und will lieber alleine zu Hause bleiben.

Die Schilderungen hätten sie „tief bewegt“, kommentiert Krystyna Jasinski nach dem Gottesdienst. Sie verfolgte die Veranstaltung per Livestream in Baden-Württemberg.

Noch weiter weg war Bürgermeister Frank Seidel. Er macht zurzeit Urlaub in Südafrika. Er lobt die Initiative, die den Scheinwerfer auf Menschen gerichtet hat, denen es nicht so gut geht. „Das Netzwerk hat das Thema Armut in Weyhe vor geraumer Zeit angepackt. Ich war auch schon bei einem Workshop aktiv dabei. Es ist wichtig, klar zu machen, dass es Armut auch in reichen Ländern und auch in Weyhe gibt“, kommentiert der Verwaltungschef. Der Gottesdienst „in so einer tollen Umgebung“ sei eine „hervorragende Idee gewesen“, um „Armut in Weyhe erneut ins Bewusstsein zu rücken“.

„Die Mischung im Gottesdienst mit normalen kirchlichen Dingen, aber auch die verschiedenen Beiträge der Aktiven und die Musik haben in Verbindung damit, dass „die Kirche rausgegangen ist“, den Gottesdienst genau den richtigen würdigen Rahmen gegeben, so Bürgermeister Frank Seidel. „Gemeinsam sind wir alle weiterhin gefordert, aktiv gegen Armut in Weyhe vorzugehen“, so Bürgermeister Frank Seidel.

Unterm Strich haben im Internet mehr als 250 Zuschauer zugeschaltet. Auch der stellvertretende Landrat Volker Meyer schaute zu. „Ich finde es gut, dass sich die Kirche für neue Formate öffnet, diese auch überträgt und damit versucht, neue Besucher zu gewinnen“, so Meyer.

Pastor Krause-Röhrs kündigt weitere Veranstaltungen zum Thema Armut an. Es müsse nicht unbedingt ein Gottesdienst sein.

Für den musikalischen Rahmen sorgten der Kantor Sören Tesch und die Pop-Gruppe We Stamp.