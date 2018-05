Am Samstag beginnt die Badesaison am Silbersee

Gelände aufgepeppt

Stuhr - Am Samstag um 15 Uhr geht es los: Mit einem Sprung vom Ponton eröffnen die Mitglieder der DLRG die Badesaison im und am Silbersee. Damit die Tagesgäste und die Camper rund um das Gewässer die neue Saison genießen können, ist in den vergangenen Wochen einiges passiert. Erst in dieser Woche sowie Ende April ist der Sand an den beiden Badestränden auf der Stuhrer und Brinkumer Seite ausgetauscht worden.