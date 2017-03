Sportvereinigung: Herzschlag gibt Tempo vor

Weyhe - Von Sigi Schritt. Für Dieter Kehlenbeck sind im Alter drei Dinge wichtig: „Viel Bewegung, maßvolles Trinken und Essen sowie eine positive Lebenseinstellung.“ Am Rande der Jahreshauptversammlung der Sportvereinigung Kirchweyhe (SVK) hat das Ehrenmitglied am Donnerstagabend im Gesellschaftsraum Flair berichtet, was es der Lebenseinstellung gemeint ist.

Für den 82-Jährigen ist der Solidargedanke in einem Sportverein wie dem SVK sehr wichtig. Es sei die Gemeinschaft, die für ihn wichtig ist und ihn selbst über Jahrzehnte getragen hat. Der ehemalige Bremer Bankdirektor zählte im Flair zu den zahlreichen Geehrten, die sieben Jahrzehnte Vereinsmitglied sind.

Als Ehrenmitglieder müssten Dieter Kehlenbeck und seine Freunde laut Vorsitzendem Jens Kehlenbeck eigentlich keine Beiträge mehr bezahlen. „Wir tun es aber doch, um die Jugend zu fördern“, begründete der 82-Jährige. Der Gemeinschaft etwas zurückzugeben – das ist nicht nur sein erklärtes Ziel, sondern auch das von vielen Sportlern eines Vereins mit fast 1000 Mitgliedern. Sie engagieren sich beispielsweise in unterschiedlichen Funktionen: in der Gymnastik, im Rhönradturnen, Volleyball, Reha-Sport und Helikopter-/Modellflug, in den Orchestern, beim Tischtennis und beim Turnen.

Der Senior war Turner der ersten Stunde. „Damals, 1946, haben wir auf dem Saal bei Voßmeyer die Übungsstunden gehabt.“ Der „rote“ Arbeiterturnverein, im Nazi-Deutschland verboten, lebte wieder auf. Er habe ein sportliches Miteinander erlebt. „Du kannst dich in einem Verein verwirklichen, man stößt aber auch an Grenzen, wenn man über die Stränge schlägt“, blickt der Geehrte zurück.

„Gerade die jungen Menschen werden gefordert und gefördert.“ Das sei früher so gewesen und habe sich über die Jahre nicht geändert. Dieter Kehlenbeck findet, dass sich sein Verein „sehr gut entwickelt hat“. Neue Sparten und Gruppen seien dazugekommen – die Gemeinschaft habe sich lediglich erweitert. Beliebt seien die Turnfeste an Pfingsten nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen, sondern auch bei den rüstigen Senioren.

In diesem Jahr geht es Anfang Juni nach Berlin. Es könne durchaus vorkommen, dass die Senioren nicht im Hotel, sondern – wie viele andere Turner – auf Matratzen in einer Sporthalle nächtigen. Nur mit dem schnellen Rhythmus, den Turnvater Jahn einst vorgegeben hatte, könnten Senioren laut Kehlenbeck nichts mehr anfangen. „Das Tempo gibt der Herzschlag vor. Der ist bei Alten anders als bei den jungen Leuten.“

Er fühlte sich am Donnerstagabend inmitten seiner einstigen Turnerriege und unter den 61 Zuhörern sehr wohl. Das liege auch an der Vereinsführung durch den Vorsitzenden Jens Kehlenbeck und Kassenwart Frank Vogt (beide im Amt bestätigt) sowie durch Vize-Vorsitzende Madeleine Kindler.

„Ohne sie wäre der Verein nicht da, wo wir sind“, forderte der Leiter der Abteilung Musikwesen, Jochen Brandt, die Mitglieder zum Applaus auf. Und der brandete schließlich lautstark auf. Zuvor hatten sich die Teilnehmer bei einer Beamer-Präsentation über die erfolgreichen Sportler und Musiker informiert.

Geehrt:

70 Jahre:

Helmut Kehlenbeck, Heinz Kehlenbeck, Heinz Pahl, Günter Vogt, Dietrich Kehlenbeck, Werner Kehlenbeck, Hans-Heiner Bösche, Wilfried Kehlenbeck

65 Jahre:

Irma Meier, Herbert Böttcher

60 Jahre:

Gerhard Hoffmann

50 Jahre:

Jens Kehlenbeck,

Ralf Bokelmann

40 Jahre:

Gunda Denker, Claudia Buse, Ursel Brandt, Edda Ahlering, Felizitas Hische, Heidi Niedenführ, Silke Kruse, Jutta Glade

25 Jahre: Anke Haase, Clemens Steinberg, Michael Gelshorn, Madeleine Kindler