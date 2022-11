Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Weyhe: Diese Geschäfte bleiben geschlossen

Von: Dierck Wittenberg

Der Herbstmarkt – wie hier im Jahr 2018 – hat in Weyhe Tradition. Neben Verkaufsständen und Buden sind auch die umliegenden Geschäfte dabei. Dagegen, dass die auch jenseits des Geschehens an der Bahnhofstraße und auf dem Marktplatz am Sonntag öffnen, hatte die Gewerkschaft Verdi geklagt. Archi © Jantje Ehlers

Wenn am Sonntag wieder Herbstmarkt in Kirchweyhe ist, wird es am Marktplatz wohl wieder so zugehen wie vor der Corona-Pause. Aber weil die Gewerkschaft Verdi gegen die Regelung zum verkaufsoffenen Sonntag geklagt hatte, bleiben die Geschäfte weiter abseits vom Geschehen diesmal geschlossen.

Weyhe – Nach zweijähriger Pause kehrt der Herbstmarkt auf den Weyher Marktplatz zurück. Am kommenden Sonntag, 6. November, werden ab 13 Uhr wieder die Stände und Geschäfte auf dem Weyher Marktplatz und drumherum öffnen. Allerdings anders als vor Corona und von den beteiligten Gewerbetreibenden geplant: Einen verkaufsoffenen Sonntag wird es nur in der Nähe des Marktplatzes geben. Denn eine Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat dazu geführt, dass weiter entfernt liegende Geschäfte am Sonntag geschlossen bleiben.

Nach Auskunft von Jana Grammel, der ersten Vorsitzenden des veranstaltenden Weyher Gewerberings, sind davon das Stoffgeschäft Fadenlauf und das Modehaus von Hollen in Sudweyhe und – mit Abstrichen – der Scheunen-Markt in Kirchweyhe betroffen. Letzterer kann aber als Blumengeschäft sonntags ohnehin für drei Stunden öffnen und werde von 14 bis 17 Uhr aufmachen, kündigt Grammel an. Der Vorwerk-Kundenberater Marcel Körner sei zwar wegen seiner Geschäftsadresse genannt worden, werde aber mit einem Stand vor Ort am Geschehen teilnehmen.

Bis zu vier verkaufsoffene Sonntage pro Ortsteil möglich

Den Hintergrund der Klage und der Änderungen bilden die Regelungen zu den Ladenöffnungszeiten, über die seit 2006 die Bundesländer entscheiden. Dabei sind geschlossene Geschäfte an Sonntagen weiterhin die Regel. Neben Ausnahmen für Tankstellen, Apotheken, Bäckereien oder eben Blumengeschäfte sind in Niedersachsen jährlich bis zu vier verkaufsoffene Sonntage pro Ortsteil möglich, sechs pro Gemeinde und acht, wenn sie ein anerkannter Ausflugsort ist.

Allerdings sind dafür eine Zulassung durch die zuständige Behörde und eine Begründung nötig. Das kann ein öffentliches Interesse an der Belebung der Gemeinde oder ein besonderer Anlass sein. Auf den Herbtsmarkt in Kirchweyhe als Anlass hat sich die Gemeinde Weyhe in einer Allgemeinverfügung vom 25. Oktober bezogen. Demnach dürfen Verkaufsstellen die „im Ortsteil Kirchweyhe sowie angrenzend im Bereich Im Mühlengrunde und Sudweyher Straße“ am 6. November für die Dauer von fünf Stunden geöffnet sein.

Diese Regelung ging der Gewerkschaft, die sich für den Schutz des arbeitsfreien Sonntags einsetzt, offenbar buchstäblich zu weit. Verdi habe Klage gegen die Allgemeinverfügung erhoben, berichtet Jana Grammel. Daraufhin habe sich das Hannoveraner Oberverwaltungsgericht beim Gewerbering gemeldet. „Das Risiko bestand, dass der komplette Markt abgesagt werden muss“, sagt Grammel. Ihrzufolge hat die Gemeinde deshalb die Allgemeinverfügung zurückgezogen. Davon habe sie am Mittwochabend erfahren.

„Wir können es nicht nachvollziehen“

Gemeinde-Sprecher Sebastian Kelm kündigte am Donnerstag gegenüber der Kreiszeitung eine neue Allgemeinverfügung zum verkaufsoffenen Sonntag an: „Mit der jetzigen Fassung wird der Geltungsbereich wie gefordert räumlich enger gefasst“.

Dass Verdi die Entfernungen einiger Geschäfte zum Marktplatz nun beanstandet, kann Jana Grammel nicht nachvollziehen: „Das war über Jahrzehnte nie ein Problem“, so die Vorsitzende des Gewerberings. Die Geschäfte seien über den Bürgerbus mit eingebunden und gut erreichbar.

„Wir können es nicht nachvollziehen“, sagt auch Carsten Hauch. Der Inhaber des Modehauses von Hollen hätte mit seiner Sudweyher Niederlassung gerne wieder am verkaufsoffenen Sonntag teilgenommen: Eine Gelegenheit, um mit der ganzen Familie in Ruhe zusammen zu stöbern, ergänzt seine Ehefrau Ines Hencke-Hauch. Dabei gehe es weniger um den Umsatz, sondern auch darum, sich für das bevorstehende Weihnachtsfest etwas auszusuchen. Nicht nachvollziehbar finden die Hauchs die Klage auch aus Sicht der Mitarbeiter: Für „die Damen“ würde ein verkaufsoffener Sonntag „kürzer arbeiten, doppeltes Gehalt“ bedeuten, so Hencke-Hauch.

Die bei der Klage gegen die Weyher Regelung federführende Gewerkschaftssekretärin war gestern bis zum Abend telefonisch nicht für die Kreiszeitung erreichbar. Auf der Internetseite des Fachbereichs Handel betont Verdi den besonderen Schutz des arbeitsfreien Sonntags. Er „bildet – noch – eine Ruheinsel, in der Menschen ihre Zeit nach ihren Bedürfnissen verbringen können.“ Verdi spreche sich deshalb prinzipiell gegen verkaufsoffene Sonntage aus.

Dass der Herbstmarkt in diesem Jahr nicht wie sonst auf den zweiten Sonntag im November fällt, hängt übrigens auch mit den Regelungen zur Ladenöffnung zusammen: Am 13. November ist Volkstrauertag, und an dem sind verkaufsoffene Sonntage ganz ausgeschlossen.

Rechtsprechung Das Bundesverwaltungsgericht hat im März dieses Jahres eine Klage gegen eine sonntägliche Ladenöffnung im Land Berlin 2018 verhandelt. Im Rahmen des Urteils präzisierten die Richter das Mindestniveau des Sonn- und Feiertagsschutzes. In einer Pressemitteilung des Gerichts heißt es: „Anlassbezogene Sonntagsöffnungen müssen sich als Annex zur anlassgebenden Veranstaltung darstellen und in der Regel auf das räumliche Umfeld der Veranstaltung beschränkt werden.“ Ausnahmen seien nur möglich bei mehrtätigen Großveranstaltungen von mindestens nationalem Charakter oder einer Ausstrahlungswirkung des Ereignisses auf das Gesamtgebiet der Kommune.