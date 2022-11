Herbstmarkt in Kirchweyhe dank „Platz der Helfer“ mit Blaulicht

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Gute Laune auch bei Freunden und Helfern im Kinderkarussell. © Jantje Ehlers

Das Wetter hat mitgespielt und es war voll an Bahnhofstraße und Marktplatz. Der Neustart des Kirchweyher Herbstmarktes ist gelungen, und er wartete erstmals mit einem „Platz der Helfer“ auf.

Kirchweyhe – Die Gerüche von Bratwurst und frittiertem Fisch liegen in der Luft, untermalt von Popmusik aus den Lautsprechern des Kinderkarusssells: Es ist Sonntag – und Herbstmarktzeit.

Also gibt es zwischen Karussell und Bungee-Trampolin an den beiden Ecken des Marktplatzes wieder allerhand Kulinarisches von süß über salzig bis hopfig zu probieren. Außerdem Neu- und Gebrauchtwagen zu begutachten, darunter der VW ID.Buzz, der so neu ist, dass er noch unter einer Plane verborgen bleibt.

Gut besucht: Viel los auf der Bahnhofstraße. © Jantje Ehlers

Ein anderes, größeres Fahrzeug begrüßt die Besucher, die sich dem Herbstmarkt von der anderen Seite her nähern: An der Ecke Bahnhofstraße/Kleine Heide kann man einen Blick ins Innere eines Löschgruppenfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Kirchweyhe werfen. „Sollte etwas sein, kommen wir hier schnell weg“, erläutert Ortsgruppenmeister Kai Schaumann den Vorteil des Standorts im Fall eines Einsatzes. Gegenüber nutzen vor allem die jüngeren Besucher die Gelegenheit, mit der Löschspritze eine Gasflamme zu bekämpfen.

Nebenan präsentierten sich Technisches Hilfswerk, Polizei, DLRG, ADAC und DRK. Dafür stand eine Veranstaltung aus dem Sommer Pate: Beim Blaulichttag sei es gelungen, das Augenmerk aufs Blaulicht zu lenken, erläutert Till Bigalke vom DRK-Kreisverband. Deshalb hat Marktmeister Sascha Kirchner die Idee aufgegriffen – und auf dem Herbstmarkt einen „Platz der Helfer“ eingerichtet.

Alle an Bord im Rettungsboot der DLRG. © Jantje Ehlers

Kirchner hatte den Posten des Marktmeisters im vergangenen Jahr übernommen, nachdem Marcus Grosser verstorben war. Für den Frühjahrsmarkt hatte er nur drei Wochen Zeit gehabt, erklärt Kirchner. Auf den Herbstmarkt konnte er sich nun intensiver vorbereiten. Nicht nur bei den Helfern hat er die Angebote etwas gebündelt. „Hier ist die Gastro-Ecke“, sagt er am anderen Ende der Bahnhofstraße stehend. Neben seinem eigenen Cocktail-Shuttle haben sich hier ein Bier-Stand, „Steak-Bulle“ mit Likören und Grillsoßen sowie die Bramstedter „Grill & Baguetterie“ eingefunden.

Die Neuauflage des Herbstmarktes nach zweijähriger Pause kommt beim Publikum an. Zum Nachmittag hin bilden sich an vielen Ständen Schlangen.

Wasser marsch: Brandbekämpfung mit der Kirchweyher Feuerwehr. © Jantje Ehlers

„Es ist gut, dass das Wetter mitspielt“, stellt Jana Grammel mit Blick auf das trockene, milde Wetter fest. Die Vorsitzende des veranstaltenden Weyher Gewerberings erwähnt aber auch, dass einige Schausteller, die sonst vertreten waren, die Corona-Zeit nicht überstanden hätten. Zudem habe die Klage der Gewerkschaft Verdi (wir berichteten) für Unverständnis unter den Gewerbetreibenden gesorgt.

Grammel und Kirchner berichten von einer weiteren Schwierigkeit: Der Termin eine Woche früher als sonst (um nicht auf den Volkstrauertag zu fallen) habe zu Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen und deshalb zu Absagen geführt. Von den fliegenden Händlern sei kein einziger aufgetaucht, so Kirchner. Zehn Prozent der Marktbeschicker vom Frühjahrsmarkt hätten dieses Mal keine Zeit gehabt, so Kirchner. Große Lücken gab es trotzdem nicht. Knapp 30 Beschicker seien beim Frühjahrsmarkt dabei gewesen; jetzt, beim Herbstmarkt, seien es knapp 50.