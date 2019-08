Helfer mit Flügeln

Kinderbibeltage am letzten Wochenende vor den Herbstferien

+ Es ist das Bestreben von Nicole Heering (v.l.), Diakonin Janna Eckert, Brigitte Kehlenbeck, Ina Enders, Sandra Müller-Plate und Annika Behr, zu den Kinderbibeltagen in jedem Jahr ein neues Projekt vorzubereiten. Foto: heiner büntemeyer

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Schon seit einiger Zeit bereitet ein Kreis von zwölf Frauen die nächsten Kinderbibeltage für Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren vor. Sie werden wieder am letzten Wochenende vor den Herbstferien im Gemeindehaus Lahausen veranstaltet. „Kinderbibeltage bieten wir schon seit mindestens 20 Jahren an“, berichtet Brigitte Kehlenbeck. Einige Kinder kommen jedes Jahr wieder, bis sie dafür zu alt werden. Aber einige erinnern sich so gerne daran, dass sie später als Teamer an der anderen Seite des Tisches sitzen. Wie Annika Behr, die seit dem 1. August als FSJlerin in der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde tätig ist und als Kind ebenfalls an Kinderbibeltagen teilgenommen hat.