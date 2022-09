Heiße Fragen, kaltes Podium: Landtagskandidaten diskutieren in der Marienkirche Leeste

Von: Dierck Wittenberg

Diskussion in der Leester Marienkirche: Marco Genthe (FDP) aus Weyhe (v.l.), Pastor Holger Hiepler, Tugba Biyikli-Wiesemann (Grüne) aus Weyhe, Dennis True (SPD) aus Stuhr und Volker Meyer (CDU) aus Bassum. © Sigi Schritt

Zwei Landtagsmitglieder und zwei, die es werden wollen, haben sich am Donnerstag in der Marienkirche in Leeste getroffen. Diskussionsthemen fanden die Politiker der SPD, CDU, Grünen und FDP insbesondere auf Landesebene.

Leeste – Der Atem ist nicht gefroren, aber es war, nach den Worten von Marco Genthe, „die kälteste Podiumsdiskussion, die ich in Niedersachsen gemacht habe“. Damit meinte der FDP-Politiker die Raumtemperatur am Donnerstagabend in der Leester Marienkirche – nicht die Atmosphäre zwischen den vier Konkurrenten um das Direktmandat im Wahlkreis 40. Kontroversen sollten sich gleichwohl auftun – besonders in der Bewertung der Stunden vorher bekannt geworden Energiepreis-Bremse.

Diskussion zur Landtagswahl: „Zwei Titelverteidiger, zwei Herausforderer“

Mit Genthe saßen Tugba Biyikli-Wiesemann (Grüne), Dennis True (SPD) und Volker Meyer (CDU) auf dem Podium vor dem Alter. „Zwei Titelverteidiger, zwei Herausforderer“ – so fasste Pastor Holger Hiepler, der die Runde moderierte, die Konstellation zusammen: Mit Genthe und Meyer trafen zwei amtierende Landtagsabgeordnete auf zwei Bewerber, die erstmals im Landtag vertreten wären.

Zehn Tage vor der Landtagswahl am 9. Oktober gab Hiepler den vier Kandidaten Gelegenheit, zwei Kernthemen zu präsentieren. Biyikli-Wiesemann nannte den Fachkräftemangel und Bildungspolitik („Chancengleichheit von Anfang an“), True die digitale Lernmittelfreiheit (also kostenlose Tablets für Schüler und Lehrer) und die Forderung: „gutes und bezahlbares Leben für alle“. Meyer betonte ebenfalls die Bildungspolitik, forderte dort aber vor allem eine hundertprozentige Unterrichtsversorgung, außerdem die Sicherstellung bezahlbarer hochwertiger Pflege. Genthe mahnte absehbare Personalprobleme bei der Landespolizei an. Vor allem warnte er aber: „Alles, was organisiert werden soll in Niedersachsen, wird nur dann funktionieren, wenn wir aufpassen, dass diese Gesellschaft zusammenbleibt.“

An dieser Stelle kam erstmals Wahlkampfstimmung auf. Das – von der Bundesregierung beschlossene – 200-Milliardenpaket werde nicht ausreichen, so Genthe. Ministerpräsident Stephan Weil habe ein eigenes 900-Millionenpaket angekündigt, die Rot-Schwarze Landesregierung zögere es aber bis zur Zeit nach der Wahl hinaus. Eine von FDP und Grünen vorgeschlagene Sondersitzung sei nicht gewollt, kritisierte der Landtagsabgeordnete. „Ich halte so eine Politik für eine absolute Katastrophe“, sagte er. Wenn das Geld erst im Januar, Februar bei den Menschen ankomme, sei das viel zu spät, so Genthe. Er sorge sich vor steigenden sozialen Spannungen.

Diskussion in der Marienkirche in Leeste: Landesthemen in Vordergrund – mit einer Ausnahme

Wie angekündigt, standen die Landesthemen an diesem Abend im Vordergrund. Die große Ausnahme war allerdings das gerade von der Bundesregierung beschlossene Entlastungspaket. Nicht nur, weil die Energiekrise in der ungeheizten Marienkirche zu spüren war. Sondern auch, weil es Aufklärungsbedarf in Sachen Gas- und Strom-Preisbremse gab.

Genthe – seine FDP regiert im Bund mit, ist in Niedersachsen in der Opposition – begrüßte das Paket und erklärte es in Umrissen – etwa wie der Gaspreis-Deckel funktioniert. Dagegen trat Volker Meyer in dieser Frage als Oppositionspolitiker auf: Die Ampel habe 200 Milliarden Euro ins Schaufenster gestellt, „aber es ist nicht gesagt worden, wofür und wie wann“. Meyer kritisierte Unklarheiten bei den Laufzeiten der Atomkraftwerke. Und: „Man geht nicht an das strukturelle Problem ‘ran. Man koppelt den Strompreis nicht vom Gaspreis ab.“

Biyikli-Wiesemann merkte in diesem Zusammenhang an, dass Fehlentscheidungen der früheren Bundesregierungen zur jetzigen Situation geführt hätten: „Wir versuchen, in einem Jahr das aufzuräumen, was 16 Jahre nicht passiert ist.“ Dennis True hob den Gaspreis-Deckel als „das eminent Wichtigste“ hervor: „Jetzt kommen die Rechnungen an bei den Bürgerinnen und Bürgern. Die kippen jetzt alle aus ihren Latschen, wenn sie den Umschlag öffnen und den neuen Abschlag sehen.“

Bunter Themenstrauß: Bedeutung der Kirchen, LNG-Terminal in Wilhelmshaven und bezahlbaren Wohnraum

Zu den Themen, die Holger Hiepler bei den Diskussionsteilnehmern abfragte, zählte, dem Rahmen entsprechend, auch die Bedeutung der Kirchen. Die Antworten fielen – mit unterschiedlichen Akzenten – positiv aus. Volker Meyer etwa zog einen Vergleich zwischen Kirchenaustritten und Parteienverdrossenheit. „Das selbstkritisch stärker gemeinsam zu reflektieren, das würde ich mir wünschen“, sagte der CDU-Kandidat.

Mit Blick auf das entstehende LNG-Terminal in Wilhelmshaven sagte die Grüne Biyikli-Wiesemann, man sehe, wie schnell etwas umsetzbar sei – wenn man denn möchte. Darin liege für Niedersachsen als Küstenland eine große Chance, in Windenergie und auch in Solar zu investieren. Zum Nachholbedarf beim Ausbau der Strom-Trassen merkte indes Marco Genthe an: Vor Ort verzögerten häufig Bürgerinitiativen – die sich mit den Grünen Partei überschnitten – den Ausbau mit Klagen.

Holger Hiepler fragte zudem danach, was die Kandidaten im Landtag für ihren Wahlkreis bewirken könnten. „Ganz klar bezahlbaren Wohnraum“, antwortete Dennis True: Die SPD mache das Angebot, mit einer Landeswohnungsbau-Gesellschaft Sozialwohnungen zu schaffen. Volker Meyer verwies auf die Sanierung des Bereichs um die Leester Kirche. Das werde sich in Syke, Stuhr und Brinkum fortsetzen. „Das sind Dinge, wo wir praktisch etwas für den Wahlkreis hier tun konnten.“ Biyikli-Wiesemann bezeichnete den Ausbau des ÖPNV neben der Bildungspolitik „als große Herzensangelegenheit“. Die Grüne forderte: „Es muss die Möglichkeit geben, mobil zu sein ohne Auto.“ Marco Genthe sprach sich für den Erhalt der Justiz in der Fläche aus und dafür, dass die Polizeistationen besetzt bleiben. Als „wesentliche Herausforderung“ bezeichnete der FDP-Kandidat die Versorgung mit Ärzten.