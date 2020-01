„Hausmeister“ in besonderer Mission

Weyhe - Von Sigi Schritt. Waldemar Miske ist ein besonderer Hausmeister – für ganz kleine Domizile. Der 77-Jährige aus Leeste kümmert sich um ganz viele Vogelhäuschen, die er nicht nur selbst gebaut, sondern auch in ganz Weyhe verteilt hat – allein im Mühlenkamp-Park in der Nähe des Pingelheini-Gleises hängen rund 40 in den Bäumen. Er muss sich beeilen. „Das Brutgeschäft läuft bereits. Die Vögel sind schon gewaltig am Zwitschern. Die Männchen rufen bereits ihre Mädel.“ In seine Häuser sollen zum Beispiel wieder Kohl- und Blaumeisen einziehen.

Miske trägt Handschuhe. Seine Handgriffe sind routiniert: Mit einer Teleskop-Stange, an dem ein Haken hängt, hebt er den Kasten von einem Ast. Eine Leiter über das weitläufige Areal zu schleppen, wäre viel zu schwer. Ohnehin bringt er aus seiner Werkstatt einige Gegenstände mit, um die Hausmeistertätigkeit vor Ort zu erledigen. Jedes Haus ist schnell geöffnet, weil jeder Kasten eine Vorderklappe besitzt, die nur mit einem Nagel arretiert ist. Den kann man schnell entfernen. Dann greift er beherzt in den Kasten und holt das Nistmaterial heraus. Heraus kommt ein Knäuel aus getrockneten Gräsern, Moos und alten Sägespänen. Mit einem Spachtel kratzt der 77-Jährige die Reste raus. „Fertig bin ich aber noch lange nicht“, sagt er. Im Anschluss daran entzündet er die Flamme eines Brenners und hält sie in das Innere. Das diene der Desinfizierung, sagt er.

Miske bestückt die Häuser wieder mit Sägespänen und Moos. Dann geht er zum nächsten Häuschen. Er will die Reinigungen aller Häuschen – auch die, die er in den Gärten von Freunden verteilt hatte – bis Ende Februar abschließen. Er hat viel zu tun, denn auch in der Nachbarkommune Syke befinden sich welche. Er hat eine dreistellige Zahl immer nach dem gleichen Schema gebaut: Bis vor einem Jahr nutzte er nur unbehandeltes Palettenholz. „Aber da ich jetzt größere Häuser baue, müssen die Bretter breiter sein.“ Bei einer Revision hatte er nämlich elf Eier entdeckt. Und er glaubt, dass der Platz in seinen Häuern nicht mehr ausreicht. Nach dem Zuschnitt tränkt er die Schnittkanten zweimal mit Leinöl, damit kein Wasser eindringen kann. Für den Anstrich benutzt er Acrylfarben und für das Dach Bitumenpappe. Von alten Farbeimern stammt der Metallbügel, den er einarbeitet. Der Clou sei die Klappentür, die schnell geöffnet werden kann. Die Löcher dürfen aber nicht beliebig sein, sagt der Experte. Für Blaumeisen hat die Öffnung einen Durchmesser von 28 Millimetern, für Kohlmeisen und Sperlinge sind es schon 32. Stare und Elstern benötigen eine Größe von 40 Millimetern. Der Standort müsse ebenfalls bedacht sein. Man sollte den Fehler vermeiden, die Kästen in die pralle Sonne zu setzen. „Die Küken werden von der Mittagssonne sonst gegrillt.“ Deshalb sollten die Kästen nur nach Osten ausgerichtet werden und von einem überhängenden Ast beschattet werden.

Nicht nur Vögel lieben die Kästen von Waldemar Miske, sondern auch Eichhörnchen. Sie können rein, weil der Grünspecht größere Löcher in das Holz hineingehauen hat, um sich an den jungen Meisen zu bedienen. Mit Harthölzern hat der ehemalige Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes experimentiert, doch der Grünspecht kam doch zu seinem Ziel. Jetzt versucht der Leester, Siebdruckplatten anzubringen, die sollen einen Schutz vor den Angriffen bieten. Die Kästen des Ruheständlers gibt es nicht zu kaufen, sondern er fertigt sie auf Bestellung und bietet auch eine Kastenbetreuung an.

Seit mehreren Jahren baut er eigene Insektenhotels und motzt welche auf, die Bekannte in Baumarkt-Ketten erworben haben. Miske beäugt so manchen Kauf kritisch. Der 77-Jährige verfolgt das Ziel, Wildbienen eine Möglichkeit zu bieten, sich zu vermehren. Er stemmt sich gegen ein Artensterben: 1500 Arten gibt es in Europa, in Deutschland kommen 150 vor. „Diese Insekten sind teilweise so klein, dass die meisten Menschen sie nicht als Bienen erkennen.“

Jede Biene legt für sich zehn bis 20 Eier in das Nistmaterial. Er fasst verschiedene Pflanzen wie Schilf, Bambus, Japanischer Knöterich und Wilde Möhren zusammen. Die Stängel seien hohl, und die Pflanzen wachsen teilweise an der Straße. „Man muss aber darauf aufpassen, dass die Lochgröße acht Millimeter nicht überschreitet – denn andernfalls würden Spinnen hineingehen. „Das wäre kontraproduktiv.“

Waldemar Miske setzt auf seine eigene Konstruktionen: Er fertigt Gebinde aus Stängel, die einen Durchmesser ab zwei Millimeter haben. Löcher in Hölzern seien zwar möglich, aber es sollte kein Holz sein, das Harz ausbilden kann. Die Bohrungen könnten sonst zulaufen. Baumarkt-Insektenhotels sollte man überprüfen, ob sie tiefe Bohrungen haben, lautet sein Tipp. „Wenn der eingebaute Holzblock nämlich nur eine Tiefe von acht Zentimetern aufweist, aber die Löcher maximal 2,5 Zentimeter tief sind, muss man sich nicht wundern, weshalb da keine Biene einziehen mag. Das ist Verarschung.“

Läuft es richtig, hat man in jedem Jahr ein kostenloses Schauspiel. In seinem Garten könne der Leester nämlich Hunderten von Bienen bei der Paarung zusehen. „Drei bis vier Männchen stürzen sich auf ein weibliches Insekt.“

Die Verwandlung vom Ei bis zur Larve sei anders als bei der Honigbiene und dauert bis zu einem Jahr. Die neuen Bienen schlüpfen im April, dann geht bei denen das Brutgeschäft wieder los – das Werben ist in der Luft.