Hauptpreis und Freudentränen: Große Beteiligung bei der 43. Leester Fahrradrallye

Von: Rainer Jysch

„Erst strampeln, dann stempeln“ lautet das Motto der 43. Leester Fahrradrallye. © (C)JYSCH_PHOTO

Zum 43. Mal hat am Sonntag die Leester Werbegemeinschaft zur Fahrradrallye eingeladen. Viele Menschen waren dazu nach Leeste gekommen.

Leeste – „Erst strampeln, dann stempeln“ hieß es am Sonntag ab 10 Uhr wieder in Leeste. Schon zu 43. Mal hatte die Leester Werbegemeinschaft zu ihrer beliebten Fahrradrallye eingeladen. Und bei ausgesprochenem Kaiserwetter war die Beteiligung groß.

Leester Fahrradrallye animiert zur Jagd nach Stempeln in Weyhe

Viele Familien und Nachbarschaftsgruppen hatten sich auf den Weg durch den Weyher Ortsteil gemacht, um auf einem Teilnahmebogen die Anfahrt zu den insgesamt 39 teilnehmenden Mitgliedsbetrieben per Stempel bestätigt zu bekommen. Der Endpunkt nach der etwa 25 Kilometer langen Reise befand sich erstmals auf dem Betriebsgelände der Delme Werkstätten.

Bis kurz vor 14 Uhr, dem Beginn der Losziehung, konnten die Teilnahmeabschnitte der vollständig abgestempelten Bogen noch in die gläserne Losbox eingeworfen werden.

Die Mitarbeiter der Delme Werkstätten nutzten die Veranstaltung, die Besucher bei geführten Werkstattrundgängen über ihre Arbeit zu informieren. Kaffee, Tee und Butterkuchen wurde bei dieser Gelegenheit angeboten. Auch beim Bremer Cocktail-Shuttle von Sascha Kirchner und seinem Event-Team gab es auf dem großen Betriebshof der Delme Werkstätten leckere Speisen und Getränke. Dort hatte sich die Leester Jugendfeuerwehr mit einem Rüstwagen postiert und präsentierte hydraulische Rettungsgeräte sowie eine Schaumkanone. Beschäftigte der Delme Werkstätten boten zur Unterhaltung der Gäste Tanzvorführungen. Eine Hüpfburg in Form eines Piratenschiffes stand für die jüngsten Besucher bereit.

Ein Fahrrad als Hauptpreis der Verlosung bei der Leester Fahrradrallye

Weyhes stellvertretender Bürgermeister Jürgen Borchers hatte es übernommen, die drei Hauptpreise aus der Losbox mit rund 700 Gewinnabschnitten zu ziehen. Wie in den Vorjahren lockte als erster Preis ein nagelneues Jugendfahrrad von Velo, der Delme-Fahrradwerkstatt in Syke. Als Glücksfee für die weiteren rund 120 wertvollen Preise, die von den Mitgliedsbetrieben der Leester Werbegemeinschaft gespendet worden waren, stellte sich Hannah Landwehr, Mitarbeiterin in der Leester Kulturscheune, zur Verfügung.

Carsten Hauch, Vorsitzender der Leester Werbegemeinschaft, hatte es für die knapp 1000 Zuschauer spannend gemacht: Die drei Hauptgewinner wurden erst ganz am Ende der Preisverleihung bekannt gegeben. Da war Geduld gefragt.

Das Losglück für den ersten Preis fiel auf Tanja Engel aus Bremen-Lesum, die mit ihrer Familie in vier Wochen nach Leeste umziehen wird. „Wir haben die Fahrradrallye dazu genutzt, die Wege in Leeste schon mal kennenzulernen“, sagte die glückliche Gewinnerin. Den Preis gab sie sogleich an ihre Tochter Sarah („fast 10“) weiter, die sich riesig über den unverhofften Gewinn gefreut hat. Es flossen sogar Freudentränen.

Hat den ersten Preis bei der Leester Fahrradrallye gewonnen, ein nagelneues Jugendfahrrad: Tanja Engel (3. v.r.) gab den Gewinn gleich an ihre Tochter Sarah (fast 10) weiter. Carsten Hauch (im roten Hemd) mit Helfern. Weyhes stv. Bürgermeister Jürgen Borchers (2. v.r.), hatte die drei Hauptgewinne gezogen. Hannah Landwehr (2. v.l.) fungierte als Glücksfee für die restlichen Gewinner. © Rainer Jysch

Zuvor hatten sich den ganzen Mittag die Verkehrswege von Leeste mit Fahrradfahrern gefüllt, die überwiegend in Gruppen von Stempel-Station zu Stempel-Station radelten. Bei der Sparkasse gab es kleine Geschenke und bereits aufgeblasene Luftballons, die an den Fahrrädern befestigt wurden. Aber auch die anderen Ladengeschäfte vergaben kleine Präsente an die Fahrradfahrer.

„Es gehe darum, einen schönen Tag mit einer fröhlichen Stimmung zu erleben“, betonte Carsten Hauch. Und Angesichts der großen Beteiligung am Sonntag war das den Veranstaltern mehr als gelungen.