Haufenweise Äpfel zu Saft gepresst

Ennio Nutricato (links) und Bernd Daneke helfen den Kindern an der Obstpresse dabei, aus frisch gepflückten Äpfeln Saft zu quetschen.

Leeste - Mehr als 150 Besucher hat die örtliche Gruppe des Naturschutzbundes am Sonntagnachmittag auf ihrer Streuobstwiese am Böttchers Moor begrüßt. Sie hatte zum dritten Mal zu einem Apfelfest eingeladen. Mehr als die Hälfte der Gäste waren Kinder, bilanziert der Vizevorsitzende Bernd Daneke.

Das Organisationsteam um Ulrike Buck hatte ein vielfältiges Aktionsprogramm vorbereitet: Das Gelände an der Naturschutzstation bot dazu viele Möglichkeiten, vom stillen Beobachten von Lebewesen im Teich bis zum Betrachten der Schafe und dem Auspressen der Äpfel. Die Kinder bastelten, malten, bedruckten Fahnen und halfen mit beim Waffelbacken. Die Besucher schauten sich die neu angelegte Blumenwiese an, auf der jetzt noch einige Blumen blühen. Sie gingen zum Anleger, der weit ins Böttchers Moor ragt, betrachteten die Bienenstöcke und informierten sich an den zahlreich aufgestellten Bildtafeln. Es bestand für sie auch die Möglichkeit, direkt vor Ort den frisch gepressten Apfelsaft zu kosten.

Bereits am Freitag hatten Nabu-Mitglieder auf der Streuobstwiese mehrere Wannen voll Äpfel gepflückt, die am Apfelfesttag unter der Aufsicht von Ennio Nutricato in der Presse ausgequetscht wurden.

Vorsitzender Thomas Brunner und sein Team stellten die Streuobstwiese vor, auf der gegenwärtig fast 50 Obstbäume wachsen. Neben einigen Kirsch- und Birnenbäumen handelt es sich in der Mehrzahl um alte, seltene Apfelsorten wie den „Horneburger Pfannkuchenapfel“ oder den „Finkenwerder Herbstprinz“. Einige frisch gepflanzte Stämme müssen noch bestimmt werden, was erst möglich ist, wenn sie Früchte tragen.

Die Sortenvielfalt führt zu einer langen Obstblüte im Frühjahr und im Herbst zu einer lang anhaltende Erntezeit. Herabgefallenes Fallobst sorgt dafür, dass auch Insekten, Kleintiere und die Schafe eine Abwechslung auf ihrer herbstlichen Speisekarte finden.

Streuobstwiesen unterscheiden sich von Plantagen in vielerlei Hinsicht: Auf einem Hektar stehen nur bis zu 120 Bäume, die sich frei entfalten können und den Schafen, die in dieser Wiese die Funktion des Landschaftspflegers und Rasenmähers haben, im Sommer Schatten spenden. Sie haben eine große ökologische Bedeutung, weil seltene Arten verwendet werden, der Ertrag nicht unbedingt im Mittelpunkt steht und altes Erbgut erhalten bleibt. Daher verbietet sich der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln von selbst. Gerade die alten Sorten sind ohnehin widerstandsfähig.

bt