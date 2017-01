Harte Arbeit im Weserteich

24 der 30 Teilnehmer am Silvesterschwimmen erreichen Ziel aus eigener Kraft

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Wesentlich anstrengender als in vielen Jahren zuvor verlief das Silvesterschwimmen, das die Freiwillige Feuerwehr Dreye auf der Weser veranstaltete. 30 Teilnehmer, darunter sechs Frauen, waren am Campingplatz Bollerholz in die vier Grad „warme“ Weser gestiegen. Bekleidet mit Trockentauch- oder Neoprenanzug, wollten sie die rund fünf Kilometer bis zum Dreyer Hafen schwimmend zurücklegen.

Die Teilnehmer gehörten den DLRG-Ortsgruppen Twistringen, Delmenhorst, Weyhe, Ganderkesee, Stuhr und Syke an sowie der Wasserwacht Verden und der Ortsfeuerwehr Dreye. Sieben Boote der DLRG und der Feuerwehr begleiteten die Schwimmer. Sie umkreisten den Pulk wie Schäferhunde ihre Herde.

Einige Gruppen hatten Schwimmpontons mit Marschverpflegung mitgebracht. Die Weyher DLRG hatte sogar Silvesterraketen an Bord, die jedoch beim „Einlaufen“ in den Hafen nicht zündeten.

Die meisten Teilnehmer waren nach der Ankunft froh, dass sie endlich aus dem Wasser steigen konnten und gleich mit einem Heißgetränk begrüßt wurden. „Das war heute ein hartes Stück Arbeit“, berichtete ein Schwimmer. Das lag nicht an dem unfreundlichen Wetter, sondern vielmehr an der Weser, die in diesem Jahr eher einem großen Teich glich. „Wir hatten keine Strömung“, erklärte Peter Owsianowski aus Stuhr, der bereits an rund 20 Weyher Silvesterschwimmen teilgenommen hat. Daher mussten die Aktiven mehr Kraft als sonst aufwenden – und konnten sich nicht zwischendurch an ihren Pontons hängend treiben lassen.

Einige waren darauf nicht vorbereitet und signalisierten dies einem der Boote, deren Besatzung sie an Bord nahm und zum Hafen brachte. So erreichten „nur“ 24 der 30 Starter das Ziel aus eigener Kraft, wurden dafür nach der Ankunft von den Besuchern gefeiert und anschließend von Helfern zum Dreyer Gerätehaus gebracht. Dort wärmten sie sich an einer heißen Suppe wieder auf.

Zum ersten Mal seit der Auftaktveranstaltung im Jahr 1976 fehlte Werner Muffler bei einem Silvesterschwimmen. Er hatte in diesem Jahr pausiert. „Es sollte auch mal jemand anders der älteste Teilnehmer sein“, sagte er und lachte. In diesem Jahr will er aber wieder mitschwimmen.

Der älteste Aktive war dadurch Klaus Renner von der DLRG-Ortsgruppe Syke, die mit dem 14-jährigen Mika Heinrich auch den jüngsten Schwimmer stellte. Sie hatten beide durchgehalten und werden bei der nächsten Auflage ebenso wieder in die „Fluten“ springen wie Patricia Seliger aus Twistringen, die zum ersten Mal mitgeschwommen und vorzeitig ausgestiegen war. Trotzdem hatte ihr die Veranstaltung nach eigener Auskunft viel Spaß gemacht. Zum ersten Mal war auch André de Vries unter den Teilnehmern. Der Strömungsretter aus Delmenhorst kannte das Silvesterschwimmen bisher nur als Aufsichtsperson auf Begleitbooten. In diesem Jahr stieg er selbst ins Wasser und stellte fest, dass es an Bord der Boote kälter ist als in den Fluten. „Im Wasser kann man sich warm schwimmen“, berichtete er. Das trifft allerdings nur so lange zu, wie die Tauchanzüge wasserdicht sind. Ein Starter hatte jedoch ein „Leck“ im Anzug und wurde vorzeitig an Land gebracht.