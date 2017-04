Sender meldet, wenn das Fohlen kommt

Sudweyhe - Von Maren Jensen. 175 Hektar Land. Aus der Ferne ist kräftiges Hufgetrappel zu hören. Es riecht nach Heu und Pferdemist, während die Brüder Harm und Dirk Kleemeyer unter Organisation des Landvolks 25 Interessierte über ihren Hof führen. In einem dreistündigen Programm klärten sie am Sonnabend über ihre Arbeit und die Zucht von Hannoveranern auf.

Einer der Ställe ist speziell für Zuchtstuten ausgelegt. Tag um Tag warten die Brüder auf das Fohlen von Lady Wedemark. Gemütlich bewegt sich das trächtige Tier in seiner Box und stupst während der Erzählungen über die Geschichte des Hofs die Zuschauer an, weil es gern gestreichelt werden möchte.

Damit die Züchter bei der Geburt dabei sein können, wurde an die Scheide der Stute ein Sender angebracht. Der Natur allein wollen sie die Geburt nicht überlassen. Sobald die Vorderfüße aus dem Mutterleib kommen, wird ein Signal ausgelöst. „Dann werden wir direkt aus dem Schlaf gerissen“, erklärt Harm Kleemeyer. Schließlich dürfe nichts schiefgehen. „Dafür ist das Ganze zu kostspielig“, erklärt sein Bruder.

Sterblichkeitsrate ist hoch

Allein für den Samen bezahlen die Züchter zwischen 600 und 5000 Euro. Zudem sei die Sterblichkeitsrate der Fohlen immer noch markant. „Wir lagen früher bei 60 Prozent, heute ist das zum Glück ein bisschen weniger, aber immer noch sehr hoch“, erklärt Dirk Kleemeyer. Der Diplomingenieur für Agrar führt die Besucher weiter zu den Jungpferden.

Nachdem die Fohlen von ihren Müttern getrennt werden, kommen sie für zwei Jahre in den „Kindergarten“, wie ihn die Brüder nennen. In einer großen Auslauffläche wachsen die Pferde auf und werden medizinisch versorgt. Auf die Gesundheit der Vierbeiner legen die Züchter einen besonders großen Wert. „Bevor wir ein Pferd verkaufen, wird es gründlich durchgecheckt, zumal die Röntgengeräte immer besser und die Anforderungen immer höher werden“, weiß Harm Kleemeyer.

Der Land- und Pferdewirtschaftsmeister muss seinen Vortrag kurz unterbrechen, als zwei Jungpferde Schwung aufnehmen und im Galopp die Weide herunterpreschen. „Die Aufzucht der Pferde auf der großen Freistelle ist beeindruckend. Das macht nicht jeder Züchter so“, erzählt Tanja Backermann aus Brinkum. Die 44-jährige ist zweite Vorsitzende im Reit-und Fahrverein Kloster Heiligenrode und kennt sich mit Pferden aus.

Besuch aus der ganzen Welt

Aber nicht nur Kenner waren unter den Besuchern. „Mich hat der Hof sehr interessiert und ich fand die Führung spitze“, sagt Liesel Arndt aus Okel.

Nach der Aufzucht werden die Pferde individuell eingeritten. Harm Kleemeyer steht vor einem Wallach, dessen Bruder bereits bei den Paralympics eingesetzt wurde. Aus der ganzen Welt reisen die Käufer zum Hof Kleemeyer. Gerade erst ging ein Hannoveraner zu einer 16-jährigen Österreicherin, die im Dressurreiten sehr erfolgreich ist. „Wir hoffen von ihr noch viel zu hören“, sagt Dirk Kleemeyer.

Aber nicht alle Pferde werden verkauft. Unter den derzeit 123 Pferden sind 40 eigene. Um die Futtergrundlage zu sichern, bewirtschaftet die Familie 125 Hektar Acker. Während unter dem Dach ein Dutzend Schwalben zwitschern, zeigt Harm Kleemeyer den geernteten Hafer. In der Saison werden dieser, Roggen, Mais und Raps angebaut. Nach der Ernte wird der Hafer drei Mal gereinigt. „Für unsere Pferde nur das Beste“, sagt der Pferdewirtschaftsmeister.

Einmal im Jahr werden die Ställe mit einen Hochdruckreiniger gesäubert und neu gestrichen. In einem Stall blitzt es ganz besonders. Vor wenigen Monaten entstand ein neuer Stutenstall, der bald eingeweiht werden soll.

Zum Abschluss geht es für die Gäste in die privat geführte Gastwirtschaft. Mit einem Blick in die Reithalle erzählen sie von eigenen Kauferfahrungen und können Fragen stellen. Rund dreimal im Jahr werden Gruppen über den Hof geführt. Sogar aus Australien reisten Interessierte an.

„Den Leuten aus der Heimat den eigenen Hof zu zeigen, ist aber noch einmal ganz Besonders“, betont Dirk Kleemeyer. Viel Zeit zum Aufatmen bleibt den Züchtern nicht. Im Juli gibt es eine Fohlenshow auf dem Betrieb, für die noch einiges vorbereitet werden muss.