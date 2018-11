Nachruf: Hans-Hermann Bogena ist tot

Weyhe - Von Sigi Schritt. Hans-Hermann Bogena ist tot. Der ehemalige Ratsherr, Sozialdemokrat und langjährige Vorsitzender des Vorstands der Felicianusgemeinde starb vor einer Woche. Er wurde 67 Jahre alt.

Die Kirche verliert einen engagierten Mitstreiter. Seit seiner Jugend hatte Hans-Hermann Bogena verschiedene Ämter inne: Er leitete Gruppen, fungierte als Lektor und gestaltete seit 1976 im Kirchenvorstand die Entwicklung der Gemeinde. Zwei Jahrzehnte lang war er Vorsitzender des Gremiums, blickt der Vize-Vorsitzende Werner Marquart zurück. Er beschreibt ihn als „freundlich und aufgeschlossen, man kam gut mit ihm zurecht“.

Der ehemalige Beamte einer Verwaltung hat sich laut Marquart gut mit der Buchhaltung der Kirche ausgekannt. Er habe ein gutes Händchen für Zahlen gehabt und begleitete viele Projekte – unter anderem den Neubau der Orgel, und den Einbau einer Heizungsanlage, die zum Instrument passt. Weitere größere Projekte waren nach einem Brand der Bau der Pfarrscheune und auch der Bau des neuen Gemeindehauses in Lahausen.

Außerdem vertrat Bogena 23 Jahre lang die Kirchengemeinde im Kirchenkreistag und war auch Mitglied des Kirchenkreisvorstands. Er war nicht nur ein Christ, sondern war auch „einfach ein lieber und engagierter Genosse“, sagt Berthold Groeneveld, Vorsitzender der SPD Weyhe. Hans-Hermann Bogena ist bereits 1972 mit 20 Jahren in die SPD eingetreten und war daher 46 Jahre Mitglied der Partei. In der Wahlperiode von 2001 bis 2006 und dann als Nachrücker noch einmal von 2009 bis 2011 saß er für die SPD im Rat.

Interesse für Jugend und Kultur

Sein besonderes Interesse lag im Bereich der Schulen, Kindertagesstätten und Jugend wie auch generell im Bereich der Kultur, so Groeneveld. „Natürlich war er immer sehr engagiert, wenn es um kirchliche Angelegenheiten ging.“ Er hat in der Arbeitsgruppe „Elektronische Medien der Gemeinde Weyhe“ und „Wochenmarkt“ mitgearbeitet. „Insgesamt war er immer sehr hilfsbereit. Ich selbst bin ja 2006 dazu gekommen und kann mich an etliche Gespräche mit Hans-Hermann erinnern. Es ist ja nicht ganz einfach, neu in den Gemeinderat zu kommen, da gibt es vieles, was man erst verstehen lernt.“ Er habe dabei geholfen. Überhaupt sei er „immer sehr freundlich zu allen Kollegen“ gewesen.

Trotz seiner schon angegriffenen Gesundheit habe er sich vor allem im sozialen Bereich immer für alle, die Hilfe brauchten, voll eingesetzt, zollt ihm der SPD-Vorsitzende großen Respekt.