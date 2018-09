„Das Handwerk muss was tun“

Wenn die Ausbildungswerkstatt in Bassum entsteht, könnte ein Teil der Ausbildung im Bereich Metallverarbeitung dorthin verlagert werden und die Betriebe entlasten. - Foto: Imago

Weyhe - Von Julia Kreykenbohm. Betrieb X aus dem Bereich Metallverarbeitung hat endlich einen Azubi gefunden. Der junge Mann ist zwar motiviert, doch im Fach Mathematik hapert es. Ebenso könnte sein Sozialverhalten besser sein. Weil der Betrieb aber auf ihn angewiesen ist, tut er alles, um den Auszubildenden zu integrieren, ihm Nachhilfe zu geben und irgendwie durchzubringen. Das kostet Zeit, Kraft und mitunter auch Geld. Wenn das Projekt von Bassums Bürgermeister Christian Porsch und der Firma Stelter realisiert wird, wäre das die Geschichte: Betrieb X schickt den Azubi in die Aus- und Fortbildungswerkstatt nach Bassum. Dort wird er nachgeschult und lernt von Ausbildern aus der Region, wie man sich im Betrieb verhält. Wenn er an seinen Arbeitsplatz kommt, ist er eine echte Hilfe für die Kollegen.

Und der junge Mann ist nicht allein: Auszubildende aus einem Umkreis von 50 bis 60 Kilometern – also noch über den Kreis Diepholz hinaus – kommen dorthin, werden für ihre Ausbildung fit gemacht, auf Prüfungen oder spezielle Aufträge vorbereitet, üben an Maschinen oder erwerben Zusatzqualifikationen wie den Gabelstaplerführerschein. Sowohl Theorie als auch Praxis werden in der Werkstatt unterrichtet, die jungen Leute eine qualitativ hohe Ausbildung ermöglichen und dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll.

Aber noch steht die Werkstatt nur auf dem Papier. Damit sie Wirklichkeit wird, braucht es Firmen, die sie unterstützen und ihre Auszubildenden dorthin schicken. Um die Werbetrommel zu rühren, lud Porsch zu einem Informationsabend in das Rathaus nach Weyhe ein. Der Veranstaltungsort sei kein Zufall gewesen, denn „wir wollen damit zeigen, dass diese Werkstatt kein Bassumer Projekt ist, sondern für den Landkreis und darüber hinaus“, so Porsch.

Sieben Firmen waren der Einladung gefolgt. Dazu kamen die Wirtschaftsförderer aus Stuhr, Bruchhausen-Vilsen, Weyhe, Syke, der Wirtschaftsförderer des Landkreises, sowie Constantin von Kuczkowski, Geschäftsstellenleiter der IHK in Syke.

Referent war Dennis Thoms vom Beruflichen Ausbildungs-Netzwerk im Gewerbebereich – kurz Bang. Dieses Netzwerk hat ein System entwickelt, das der noch zu gründende Verein der Werkstatt nutzen würde – und bringt reichlich Erfahrung mit. Seit 15 Jahren kümmert sich Bang schon um die Ausbildung junger Menschen. „Wir gehen in die Schulen und auf Messen, um für die Metallverarbeitung zu werben“, erklärte Thoms. „Wir helfen bei der Auswahl, finden heraus, was der Bewerber schon kann. Dann betreuen wir den Azubi bis hin zur Abschlussprüfung.“ Allerdings nur, betonte Thoms, wenn der Betrieb das auch wünscht. „Sie können sich für das komplette Programm entscheiden, oder nur einzelne Module wie die Prüfungsvorbereitung nehmen.“ Auch Quereinsteiger oder Flüchtlinge können geschult werden.

Der Azubi besucht die Werkstatt in der Zeit, in der er sonst im Betrieb wäre. Zur Berufsschule geht er trotzdem, denn die Werkstatt ist nur eine Ergänzung, kein Ersatz. „Die Unternehmen im Trägerverein haben Einfluss auf die Ausbildungsschwerpunkte und die Inhalte“, fügte Porsch hinzu. Er sieht in der Werkstatt auch die Chance, junge Leute aufs Land und in kleinere Unternehmen zu holen, wenn man ihnen zeigen kann, dass sie auch hier eine hochwertige Ausbildung bekommen.

„Ich bin die ewige Quakerei leid“

Constantin von Kuczkowski lobte das Projekt als „gute Möglichkeit“, die er nur unterstützen könne und auch Kreis-Wirtschaftsförderer Günter Klingenberg meinte: „Das ist kein Pilotvorhaben, sondern ein ausgereiftes Projekt mit einem erfahrenen Begleiter.“ Einige Unternehmen sorgten sich wegen der Kosten, aber der Fachkräftemangel werde alle noch teurer zu stehen kommen. „Ich bin die ewige Quakerei leid“, meinte Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier (Stuhr): „Das Handwerk muss was tun.“

Bernd Bremer von der Firma Fritz Bremer in Asendorf bekundete sein Interesse an der Ausbildungswerkstatt und möchte auch dem Verein beitreten, der in zwei bis drei Wochen gegründet werden soll. Auch Lars Saffe vom gleichnamigen Betrieb aus Martfeld erklärte, dass es schön wäre, Unterstützung bei der Werbung von Auszubildenden zu bekommen. Heiko Gröne von Wintershall aus Barnstorf pflichtete bei: „Was wir für Kopfstände machen, um Azubis zu kriegen!“

Eine Frage, die viele Anwesende umtrieb, war die nach dem Mitgliedsbeitrag. „Er wird auf jeden Fall bezahlbar“, versprach Porsch. Um eine Zahl zu nennen, wurden 800 bis 1000 Euro Jahresbeitrag in den Raum geworfen, wobei das der Verein auch anders entscheiden kann. Im April 2019 soll die Werkstatt an den Start gehen. Das passende Gebäude in Bassum gibt es schon. Es muss noch saniert werden.

Jetzt werden Mittel eingeworben. Je mehr Firmen ihr Interesse bekunden, desto wahrscheinlicher ist es, dass Gelder aus Fördertöpfen fließen.

Firmen aus dem Bereich Metallverarbeitung, die an der Ausbildungswerkstatt interessiert sind, können sich bei Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher melden.

gruetzmacher@stadt.bassum.de