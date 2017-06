Häuser rücken in Sudweyhe näher an das Abstellgleis

Bebauungsplan beschlossen

+ © Schritt Das ehemalige Areal der Raiffeisen-Warengenossenschaft Sudweyhe erstreckte sich auf beiden Seiten der Bahn. Auf der linken Hälfte waren Kornannahme, Waage und Lager. Auf der rechten Seite stand der Güterschuppen mit Laderampen. © Schritt

Sudweyhe - Von Sigi Schritt. Für manche Anwohner sind die am Bahnhof Sudweyhe abgestellten Waggons kein schöner Anblick. Der Zuhörer Oliver Straßberger hat den Mitgliedern des Bauausschusses am Dienstagabend die Situation am ehemaligen Areal der Raiffeisen-Warengenossenschaft im Rahmen der Beratung zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 28 „Westlich Hoher Geestweg“ geschildert.