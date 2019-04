Häuptling sucht Indianer

Ansprechpartner Jürgen Herrmann wünscht sich neue Teilnehmer an Nachbarschaftstreffen

+ Auf den Nachbarschaftstreffen liest Jürgen Herrmann gerne Kempowski oder Kurzgeschichten für Senioren. Foto: Husmann

Weyhe Jürgen Herrmann macht sich Sorgen um die Weyher Quartiere. „Wir haben genug Häuptlinge. Was uns aber fehlt, sind die Indianer.“ Sein bildhafter Ausflug in den Wilden Westen bedeutet: Es gibt mit rund 80 Ansprechpartnern der Nachbarschaft ausreichend Kümmerer in den Ortsteilen. Doch es dürften deutlich mehr Senioren sein, die zu den Treffen kommen. Durchschnittlich 20 bis 30 Teilnehmer in Leeste, Lahausen und Kirchweyhe - Von Philipp Köster. als gemeindliche Spitzenwerte – sind Jürgen Herrmann zu wenig. Erichshof macht sogar zurzeit eine Pause. Und in Ahausen treffen sich die Einwohner schon länger nicht mehr, weil der bisherige Veranstaltungsort bei Tierarzt Oetjen nicht mehr zur Verfügung steht.