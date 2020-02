Gute Aussichten für neue Start-ups in Weyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wer sich in Weyhe selbstständig machen will, kann die Hilfe der Wirtschaftsförderung der Gemeinde und die des Bremer Senior Service in Anspruch nehmen – kostenlos sogar.

Das haben im vergangenen Jahr 13 Frauen und 15 Männer gemacht – mit Erfolg. Frank Rönz, Berater des Bremer Senior Service, und Weyhes Wirtschaftsförderer Dennis Sander ziehen gemeinsam eine positive Bilanz ihrer Gespräche. Sie möchten in der Wesergemeinde zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.

Eine Biotech-Firma aus Cambridge will ihren Sitz wegen des Brexits nach Weyhe verlegen. Dem Unternehmen gehe es in England gut, sagt Rönz. Es exportiere seine Produkte in die ganze Welt, ergänzt er. Da die Geschäftsführer aus Weyhe kommen, wollen sie wieder zurück nach Deutschland, so Rönz. Als vielversprechend sieht der Unternehmensberater ebenso die Ansiedelung eines Unternehmens, das in Kirchweyhe ein Schuhgeschäft eröffnen will. Das soll noch in diesem Jahr passieren. Erfolgschancen attestiert das Tandem Rönz und Sander für eine Familie, die am Weserradweg Ferienwohnungen anbieten und Eis verkaufen möchte. Die Ideen, mit denen sich die Menschen selbstständig machen wollen, seien vielfältig gewesen. Interessant sei der Vorschlag gewesen, Kinderposter am Computer zu erstellen, um sie anschließend zu vermarkten. Auch Postkarten sollten verkauft werden.

Mit einem digitalen Fundbüro wollen sich andere selbstständig machen. Sie möchten sämtliche Hersteller auffordern, ihre Produkte zu kennzeichen, damit sie einen digitalen Fußabdruck erzeugen.

„Einer Firma für Maschinenwartung geht es bombig.“ Sie wurde von uns beraten und hat eine „Riesenimmobilie gemietet“ – zum Bedauern von Rönz und Sander in der Nachbarkommune Syke.

Neben den vielen positiven Beratungen mussten die Experten allerdings auch einer ganzen Reihe von Menschen sagen, dass die Umsetzung ihrer Idee nicht erfolgversprechend sei. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die neue Dienstleistung laut Dennis Sander längst vom Ehrenamt abgedeckt wird. Rönz spricht von sogenannten „Abberatungen“. Keine guten Chancen sehen die beiden in der Eröffnung eines neuen Cafés. Ein anderes Beispiel seien die Beintaschen mit Klettverschluss. Das seien zwar tolle Produkte gewesen, erinnert sich Rönz. Aber die Unternehmerin hätte investieren müssen, weil sie die Produktion in Eigenregie hätte übernehmen wollen. „Man kann nicht davon überleben“, befand Rönz. Einer Altenhilfe für Menschen, die nicht ins Heim wollten, attestierten Rönz und Sander ebenfalls keine gute Chancen. Das Geld, was investiert werden würde, wäre praktisch verbrannt.

Es gibt dennoch Menschen, die quasi mit dem Kopf durch die Wand wollen, und auf die gut gemeinten Ratschläge, es sein zu lassen, verzichten. So hat ein Mann Exportgeschäfte anbahnen wollen und seine Ehefrau, eine Kindergärtnerin gebeten, einen Kredit aufzunehmen, um eine Summe zu bekommen, die man investieren kann. „Dazu kann man nicht raten“, so Rönz. Er hat einen Tipp für jene, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen: „Du musst uns klar machen, weshalb die Leute später zu dir kommen sollen.“

Wer auf diese Frage eine gute Antwort hat, aber dem laut Frank Rönz kaufmännische Fertigkeiten fehlen, der Person hilft er gerne. Andernfalls sollten die Menschen lieber ihren Job behalten und im Angestelltenverhältnis bleiben.