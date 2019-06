Günter Böhmer führt das neue Königshaus an

Leeste - Von Heiner Büntemeyer. Günter Böhmer heißt der neue König des Schützenvereins Germania Leeste. Am Sonntag stellte Vereinsvorsitzender Dieter Apmann ihn als Nachfolger von Heiner Krieten vor.

Die Proklamation erfolgte im Festzelt, in dem der Verein auch eine Cocktailbar eingerichtet hatte. Die Band Grafitti gestaltete den Ball musikalisch, und das Zelt war am Samstag mit rund 200 Gästen laut Apmann sehr gut gefüllt. An diesem Abend bekamen auch die beim Firmen- und Vereinspokalschießen siegreichen Teams ihre Pokale.

Ob es das letzte Schützenfest an der Ladestraße war, blieb auch nach dem Fest offen. Wie Pressesprecher Eckhard Siemer und auch Lübbo Schönberger, der Sprecher des Ausschusses für die Zukunftsplanung des Schützenvereins, berichteten, befindet sich der Vorstand regelmäßig im Gespräch mit dem Grundstückseigentümer. Konkrete Daten gibt es noch nicht, und selbst wenn eine Teilbebauung erfolgen würde, könnte möglicherweise sogar noch weiter auf dem Gelände gefeiert werden. „Wir haben uns noch nicht aufgegeben“, so Schönberger.

Die beiden Festtage verliefen harmonisch, und der Vorsitzende freute sich, dass sich am Schießen um die Würde eines Kinderkönigs fünf Kinder beteiligten. Sein Gruß galt den Delegationen der benachbarten Schützenvereine aus Erichshof und Melchiorshausen.

Zunächst stellte er den neuen Kinderkönig Jeremy Ziebarth vor, der den Titel vor seinem Vorgänger Nico Genthe errungen und außerdem den ersten Preis im Kinder-Preisschießen gewonnen hat.

Bei den Jugendlichen war Marius Bode aus Lahausen zweimal erfolgreich. Zuerst gewann er den Jugendpokal und anschließend wurde er vor Jennifer Krieten Jugendkönig 2019. Im Wettbewerb um den Jugendpokal hatte André Lampe nur den zweiten Platz belegt. Dafür hielt der sich als Sieger beim Wettbewerb um den Titel eines Adjutanten schadlos.

Das Laserschießen gewann Helmut Hugo vor Barbara Kästing.

Beim Festumzug hatten die Schützen am Sonntag unter musikalischer Begleitung durch „Die Fidelen Bassumer“ die Könige zum Festplatz abgeholt. Dort nahmen ihnen die Sportleiter Thomas Albers und Holger Wetjen das Geschmeide ab, und danach präsentierte der Vorsitzende humorvoll und sehr zügig die neue Damenkönigin Claudia Meyer und Vizekönigin Ute Jordan, den neuen Alterskönig Harald Henke und Vize-Alterskönig Alfons Schierenbeck sowie König Günter Böhmer, der den Titel vor Rainer Bruns gewonnen hat.