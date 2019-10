Im Rahmen der Abrissarbeiten an der Ladestraße in Leeste hat ein Bagger am Mittwoch Teile der Außenhülle des Werks 2 der ehemaligen Landwehr-Mühle entfernt. Spaziergänger bekommen einen Blick auf die Technik von damals. Seit einigen Tagen lässt das Unternehmen GS Agri den ehemaligen Mühlenkomplex abtragen (wir berichteten). Foto: Sigi Schritt