Grüner Gürtel um GS Agri

Gemeinde pflanzt um Gewerbegebiet Ristedter Straße 70 Bäume und 4 000 Sträucher

+ Die Ausgleichsfläche um das Gewerbegebiet „Ristedter Straße“ nimmt Gestalt an. Fotos: Sigi Schritt

Melchiorshausen - Von Sigi Schritt. Das Gewerbegebiet an der Ristedter Straße in Melchiorshausen nimmt Gestalt an: Einerseits baut die Genossenschaft (GS) Agri auf ihrem 20 000 Quadratmeter großen Areal mit Hochdruck an der Halle für die Getreideannahme und an der Abfüllanlage für Flüssigdünger, andererseits hat die Gemeinde für den geplanten Grüngürtel rund um das Gewerbegebiet die Bodenarbeiten erledigt.