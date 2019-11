Grüne wollen keine Mittel „klauen“

Leeste - Von Sigi Schritt. Um eine Kreditaufnahme für den mehr als 62 Millionen Euro schweren Haushalt wird die Gemeinde nicht drumherum kommen. Das hat Kämmerin Ina Pundsack-Bleith den Mitgliedern des Finanzausschusses am Dienstagabend im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Jahr 2020 mit auf den Weg gegeben. Sie könne zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen, ob es bei den geschätzten 6,5 Millionen Euro als Höchstbetrag bleibt, oder sich durch die Beratungen am Ende ein ganz anderes Bild ergibt und die Gemeinde erheblich weniger Kredit aufnehmen muss.

Pundsack-Bleith verdeutlichte, dass sie auch aus der Rücklage Geld für den Haushalt beisteuern könne, aber dieser Betrag maximal drei Millionen betragen würde.

In der Sitzung diskutierten die Kommunalpolitiker, ob Positionen im Haushalt gestrichen werden könnten. Beim Punkt „Ankauf von Gewerbeflächen“ entzündete sich eine längere Diskussion. Herbert Goldack von der SPD plädierte dafür, den Ansatz von 850000 Euro auf 400 000 Euro zu reduzieren. Allerdings konnten sich die sechs Sozialdemokraten nicht durchsetzen. Ihnen standen sieben Stimmen von CDU, Grüne und FDP entgegen.

Goldack begründete den Antrag damit, den Haushalt nicht künstlich aufblähen zu wollen. Die Hälfte des von der Verwaltung anvisierten Betrages sei allemal ausreichend, zumal derzeit ohnehin keine Flächen verfügbar seien.

„Diese Mittel der Verwaltung zu klauen“, sei „ein falsches Signal“, wetterte Annika Bruck von den Grünen. Sie skizzierte, was passieren könnte, würden diese Mittel gestrichen. Dann könnte die Verwaltung auf die Idee kommen, für eine neue Gewerbeansiedelung in die nächste Ausgleichsfläche zu gehen, weil „wir keine Gewerbeflächen mehr haben“. In diesem Zusammenhang führte Bruck die Diskussion um Dreye-West III an. „Das Thema ist gegessen“, sagte sie. „Wir sind dort für Gewerbeflächen, wo sie sinnvoll sind.“ An die Sozialdemokraten gerichtet, sagte die Grünen-Vertreterin, dass man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann, was in 14 Monaten passiert.

„Ich unterstelle der Verwaltung, den Betrag mit Bedacht gewählt zu haben“, so Claus-Peter Wessel von der CDU.

Bei einer anderen Position ließ sich Annika Bruck von Gegenargumenten überzeugen. Die Grünen hatten ursprünglich gefordert, 30 000 Euro zu streichen, die für mögliche Bodenverbesserungen ausgegeben werden sollten. Wenn Gewerbeareale so begehrt seien, könnten die Erwerber auch selbst Sandaufschüttungen bezahlen, befand Bruck. Allerdings will die Verwaltung künftig das Geld für etwas anderes ausgeben. Die Verwaltung will zum Beispiel vor einem Ankauf den Boden untersuchen, betonte Lindhorst.