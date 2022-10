Grüne Direktkandidatin will sich weiter engagieren

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Tugba Biyikli-Wiesemann freut sich über 14,4 Prozent bei der Wahl. © Gregor Hühne

Grünen-Politikerin Tugba Biyikli-Wiesemann aus Weyhe mit Wahlergebnis zufrieden

Weyhe – Das Ergebnis der niedersächsischen Landtagswahl war für die Weyherin Tugba Biyikli-Wiesemann gestern immer noch omnipräsent. Aber nicht nur, weil die Wahl gerade mal einen Tag her war, sondern weil sie auf ihrer Arbeitsstelle mehrfach darauf angesprochen wurde. Die 36-Jährige trat als Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis 40, das die Gebiete Stuhr, Weyhe, Syke und Bassum umfasst, an. Sie ist zugleich Kita-Leiterin in Sudweyhe. „Da sind einige Eltern auf mich zugekommen und haben mich für das Ergebnis beglückwünscht. Das ist schon schön“, sagte sie mit Blick auf die erreichten 14,4 Prozent. Zum Vergleich: Vor fünf Jahren erhielt der Direktkandidat der Grünen 8,9 Prozent.

Damit landete sie im Wahlkreis 40 hinter Dennis True (SPD) und Volker Meyer (CDU) auf Rang drei. „Dafür, dass ich erst vor einem halben Jahr entschieden habe, als Direktkandidatin anzutreten, ist das für mich ein sehr gutes Ergebnis“, betonte Biyikli-Wiesemann. „Sehr positiv“ bewertet sie das Zweitstimmen-Ergebnis im gesamten Bundesland. Die Grünen kommen auf 14,64 Prozent und könnten, mit der SPD an der Spitze, die Landesregierung bilden.

Bildung von Anfang an

Die Wahl erlebte Biyikli-Wiesemann zusammen mit den anderen Ortsverbänden aus Stuhr, Syke und Bassum sowie einigen Unterstützern bei einer Wahl-Party. „Wir haben gemeinsam gegessen und danach auch etwas gefeiert. Wir waren lange unterwegs. Die Wahl haben wir ganz normal im Fernsehen auf einer Leinwand verfolgt“, erzählte die 36-Jährige.

Anspannung spürte sie während des Wahltags anfangs nicht. „Ich bin erst nervös geworden, als mich so viele Leute gefragt haben, ob ich nervös bin“, sagte die Kita-Leiterin schmunzelnd. Eher neugierig auf das Ergebnis sei sie gewesen. „Mich hat danach einfach interessiert, wer mich gewählt hat, wo unsere Base ist.“ Das seien die jüngeren Menschen und junge Familien gewesen.

Kein Wunder: Biyikli-Wiesemann machte sich im Wahlkampf besonders für „Bildung von Anfang an“ (bessere Ausstattung von Kitas und aktives Vorgehen gegen Fachkräftemangel in Kitas und Grundschulen) stark.

Ich bin erst nervös geworden, als mich so viele Leute gefragt haben, ob ich nervös bin.

Auf den Wahlkampf blickt sie mit unterschiedlichen Gefühlen zurück. „Am Anfang war es schon etwas holprig. Da sind Menschen, die eher ins rechte oder Querdenker-Spektrum gehören, auf mich zugekommen, um mich als Migrantin anzufeinden“, erzählt die in der Türkei geborene Politikerin. Später sei ihr Umgang mit „diesen Leuten“ selbstbewusster geworden. Zudem habe sie „schöne“ Rückmeldungen von jungen Menschen erhalten. „Die haben dann zum Beispiel gesagt: ,Das finde ich klasse, dass du das machst‘. Das hilft“, sagt Tugba Biyikli-Wiesemann über die vergangenen vier „vollgepackten Wochen mit Terminen“.

Positiv überrascht habe sie im Wahlkampf, dass ein Netzwerk mit Menschen entstanden ist, die sich nicht nur in der Partei, sondern auch außerparteilich engagieren. Biyikli-Wiesemann hat darüber hinaus Vorschläge, wie ein Wahlkampf besser gestaltet werden kann. „Wir werden das in der Partei noch mal besprechen, aber vielleicht ginge da über Social Media zum Beispiel noch mehr“, erklärt sie.

Während des Wahlkampfes habe ihre Familie – Biyikli Wiesemann hat einen Ehemann und ein Kind – zurückstecken müssen. „Anfangs war das nicht so einfach. Aber dann hat es gut geklappt. Immer dann, wenn wir Zeit zusammen hatten, haben wir die Zeit genossen.“ Immer sonntags habe sie die kommende Woche mit ihrem Mann durchgeplant.

Wie geht es weiter?

Wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, weiß die 36-Jährige schon ziemlich genau. Sie will sich politisch noch mehr engagieren. Innerhalb der Partei sei sie gefragt worden, mehr Verantwortung zu übernehmen. „Ich habe gemerkt, dass ich das gerne möchte. Im Kreisverband wird nachgewählt, da einige ausgeschieden sind“, sagt Biyikli-Wiesemann. Da werde sie sich für bestimmte Arbeitsbereiche als Sprecherin aufstellen lassen. All das geschehe weiter ehrenamtlich. Hauptberuflich bleibt sie Leiterin der Kita Abenteuerland in Sudweyhe.

Warum sie sich nach dem intensiven Wahlkampf und der langen Wahlparty gestern nicht freigenommen hat? „Meine Mitarbeiter haben das großartig mitgetragen, dass ich zuletzt häufiger abwesend war. Deswegen dachte ich, dass jetzt wieder die Kollegen, für die ich verantwortlich bin, im Mittelpunkt stehen.“