110 Paten pflanzen Traubeneichen für eine wertvolle Waldfläche

Großer Wunsch nach einem eigenen Baum

+ © Büntemeyer Florian und Janine Greulich bekommen beim Pflanzen kräftige Unterstützung durch Mats und Jette. © Büntemeyer

Weyhe - 110 Baumpaten haben am Samstag je einen Baum auf dem Leester Feld gepflanzt und damit die Grundlage für eine Waldfläche geschaffen, die von den Melchiorshauser Fuhren bis an das Wäldchen am Böttchers Moor heranwachsen soll. Weyhes Umweltbeauftragter Ulf Panten begrüßte die Pflanzer, die teilweise mit der ganzen Familie zum Gelände gekommen waren.