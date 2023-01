Großer Einschnitt: Weyhe plant Baumpflegearbeiten an Gewässern

Von: Dierck Wittenberg

Das Böttchers Moor im Januar 2023. © Gemeinde Weyhe

Die Gemeinde Weyhe will den Baum-Bewuchs an Gewässern deutlich reduzieren. In Böttchers Moor und am Hombach stehen nun Arbeiten an.

Weyhe – Ökologische Vielfalt zu ermöglichen, heißt nicht unbedingt: einfach sprießen lassen. Im Gegenteil plant die Gemeindeverwaltung, an zwei Stellen Gehölz zu entfernen. Das soll anderen Arten wieder mehr Platz geben. Weil das möglicherweise zu Fragen führt, hat die Gemeinde im Vorfeld der Arbeiten darauf hingewiesen. Je nach Witterung sollen dort in den kommenden zwei bis drei Wochen Mitarbeiter einer Fachfirma mit Spezialgerät anrücken.

Wasserstände in Böttchers Moor „dramatisch zurückgegangen“

Es geht um Ufer an den Gewässern im Böttchers Moor sowie zwei Stellen am Hombach: die Flutmulde sowie an der Brücke hinter dem Mühlenkampgelände. Hier habe sich durch sogenannte Naturverjüngung eine teils üppige junge Gehölzvegetation ausgebreitet, erklärt Panten in einer Pressemitteilung. Laut dem Umweltbeauftragten der Gemeinde ist die vegetationslose Zeit, also der Winter, Hochsaison für naturschutzfachliche Pflegemaßnahmen.

Das Böttchers Moor im Juni 2016. © Gemeinde Weyhe

Dass die nötig geworden seien, habe mit fehlenden Niederschlägen in den vergangenen Jahren zu tun. Im Böttchers Moor seien die Wasserstände „dramatisch zurückgegangen“, sagte Panten beim Pressegespräch. An den breiteren Ufersäumen hätten sich Weiden, Birken, Pappeln und Erlen ausgebreitet. Panten sprach auch von einem „massiven Anwachsen von Gehölzen“ – zulasten etwa von Röhricht-Arten.

Eine Vegetation am Gewässerrand aus krautigen Pflanzen, Gräsern und Röhrichten könnte sich unter dem starken Konkurrenzdruck der Gehölze, zum Beispiel durch Beschattung, nicht behaupten, beschreibt Panten das Problem in der Pressemitteilung. Die Folge wäre, dass jene Vegetation an den Gewässern nach und nach verschwindet. Das eigentliche Entwicklungsziel mit einer hohen floristischen aber auch faunistischen Artenvielfalt sei dann gefährdet.

Die Flutmulde am Hombach im März 2015. © Gemeinde Weyhe

„Wenn man nichts macht, hat man in ein paar Jahren einen Erlenwald“, sagte Panten. Er nannte Birken oder Weiden als weitere Beispiele. Die natürliche Tendenz gehe zurück zum Urwald, wie er früher vorherrschend war, so die Erläuterung des Umweltbeauftragen.

Massiver Bewuchs schränkt die Funktion des Raumes am Hombach als Überschwemmungsgebiet ein

Die Entwicklung des Biotops müsse durch entsprechende Pflegemaßnahmen begleitet werden, heißt es in seiner Mitteilung deshalb weiter. So fänden beispielsweise Libellen, Heuschrecken, aber auch Amphibien im Frühjahr geeignete Brutstätten beziehungsweise Laichgewässer vor. Amphibien benötigten sonnenbeschienene, möglichst fischfreie Gewässer. Wenn ein dichter Gehölzsaum diese Gewässer beschattet, würden sie als Laichgewässer uninteressant.

Die Flutmulde am Hombach imJanuar 2023. © Gemeinde Weyhe

Am Hombach hat der Bewuchs zudem Auswirkungen auf den Hochwasserschutz in der Nähe von Wohngebieten. Die dortige Flutmulde diene als zusätzlicher Retentionsraum, also als Überschwemmungsgebiet, so Panten. Bis zu 3000 Kubikmeter Wasser (3 000 000 Liter) sollen im Hochwasserfall darin zurückgehalten werden. In der Mulde wachse nun aber Weidegebüsch mit einer Höhe von 1,8 bis zwei Metern. Bei der üblichen Wuchsgeschwindigkeit würde man im kommenden Jahr bei 2,5 Metern liegen, sagte Panten. Der massive Gehölzaufwuchs reduziere den Retentionsraum erheblich, schreibt der Umweltbeauftragte in seiner Mitteilung abschließend.