Großer Andrang bei der AWG in Weyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. Der Andrang ist groß: Vor dem Gelände der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) in Melchiorshausen reiht sich Auto an Auto. Die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens leiten die Wagen und Transporter auf zwei Fahrspuren. Mit Wartezeiten müssen Autofahrer rechnen, sagen die Mitarbeiter.

In der Schlange befindet sich Frank Sengstake aus Lahausen: Der 52-Jährige hatte kürzlich seinen Schuppen ausgemistet. Was er jetzt alles dabei habe, möchte eine AWG-Mitarbeiterin wissen. Der Lahauser zeigt auf den Anhänger. Auf der Ladefläche befinden sich die Reste eines alten Grills, ein paar Metallstangen, alte Farbe, Laub und wie der Lahauser sagt, „weiteres Gedöns“. Das sei „eben alles, was sich über Jahre angesammelt hat“. Der Lahauser nutzte die freie Zeit in der Corona-Krise, um Ordnung zu schaffen. Damit ist er offenbar nicht der Einzige.

Viele Leute liefern dieser Tage viel Sperrmüll und Metallgegenstände an. Sengstake freue sich, dass für seine „Ladung“ nur „kleines Geld“, also ein Betrag von 4,50 Euro, fällig geworden ist, sagt er. Der Lahauser könne es nicht verstehen, weshalb manche Menschen – wie kürzlich in Kirchweyhe geschehen (wir berichteten) – ihren Sperrmüll in der Natur loswerden wollen. Obwohl das Abladen für Frank Sengstake zügig voranschreitet, stauen sich die Fahrzeuge ein wenig. „Das habe ich aber schon schlimmer erlebt“, sagt der Lahauser.

Das bestätigen die AWG-Mitarbeiter. Allein am Mittwoch war der Andrang so immens, dass die Fahrzeugschlange bis an die Bundesstraße reichte.

Die Folge: Die Mitarbeiter mussten zeitweise ihre Rampe absperren. Das sei aus Sicherheitsgründen notwendig, um die Container zu tauschen und auch das eine oder andere Mal den Inhalt zu komprimieren, erklärt AWG-Mitarbeiter Jannik Nohr. Es geht aber nicht nur darum, Sachen anzuliefern, sondern auch darum, etwas mitzunehmen, wie zum Beispiel Holzhackschnitzel und Mutterboden. Am Mittwoch hätte die AWG in Melchiorshausen allein zehn Kubikmeter Mischerde bekommen – nur einen Tag später sei die Ware fast wieder weg. Auch die Sackware sei fast ausverkauft.

Seit vergangener Woche erleben die AWG-Mitarbeiter, dass die Menschen der Region einen Nachholbedarf bei der Abfallentsorgung haben. „Die Mitarbeiter vor Ort werden regelrecht überrannt und haben Mühe, die Hygieneregeln einzuhalten und einen geordneten Betrieb sicherzustellen“, teilt AWG-Geschäftsführer Andreas Nieweler mit. Aus diesem Grund bittet er die Kunden, weiterhin die Dringlichkeit ihrer Anlieferungen zu hinterfragen. Wenn es sich einrichten lasse, und die Anlieferungen später noch erfolgen könnten, sollten die Kunden den Wertstoffhof in Melchiorshausen „erst in einer der nächsten Wochen ansteuern“.

Wer nicht warten, aber zur Entlastung beitragen möchte, könne alternativ den Wertstoffhof im Entsorgungszentrum Bassum aufsuchen: Dort sei eine Entsorgung zu den gewohnten Zeiten möglich, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Argument für den Umweg sei zudem, dass der Andrang geringer sei, da auch mehr Entladestellen vorhanden sind.

Weiterhin bittet die AWG, reine Grünabfälle zu den nahegelegenen Grünabfall-Sammelstellen zu bringen. Sie befinden sich beim Landwirt Dörgeloh in Neukrug, Am Fuchsberg 18 (freitags 14 bis 17 Uhr und samstags 9 bis 14 Uhr), sowie auf dem Lagerplatz der Firma Petershagen in Kirchweyhe (Im Bruch 84) am Freitag von 14 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Auch Landwirt Brüning nimmt Grünzeug in Lahausen an. Sein Hof befindet sich an der Lahauser Straße 41. Die Annahme erfolgt dort am Samstag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.